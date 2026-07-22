השר והשגריר לשעבר, גלעד ארדן, מקדם צעדים לקראת הכרזה על הקמת מסגרת פוליטית חדשה במחנה הימין, הצפויה לצאת לדרך כבר במהלך השבוע הקרוב.

בכאן חדשות דווח כי הרשימה המתוכננת תציג את עצמה כמפלגת ימין ליברלי ותקרא להקמתה של ממשלה ציונית רחבה, תוך התחייבות מפורשת שלא להשתלב בממשלה צרה עם אף אחד מהצדדים.

איילת שקד אינה צפויה לקחת חלק במיזם. כמו כן, מהלך של איחוד עם בני גנץ אינו עומד כעת על הפרק, אף שבין הצדדים התנהלו שיחות.

את דגל המאבק למען השוויון בנטל וגיוס בני הישיבות החרדים יוביל יולי אדלשטיין, שפרש אף הוא משורות הליכוד ומיועד לכהן כמספר שתיים של ארדן ברשימה.

ארדן מקיים מגעים מתקדמים עם דמויות ציבוריות נוספות, בהן ראש עיריית בית שמש לשעבר עליזה בלוך ושבות רענן ממייסדות פורום נשות המילואימניקים.

בסביבתו של ארדן מבהירים כי יציאה בפועל לדרך פוליטית, מותנית בכך שישתכנע כי יעמדו לרשותו המשאבים הנחוצים, להבטחת הצלחתה של המפלגה במערכת הבחירות.