אגדת בחירות | מנבואת חורבן לתיקון

יוצרי "רגע של חכמה" פרסמו, בצל אווירת הבחירות בישראל, סרטון העוסק במשמעותו האקטואלית של תשעה באב ובסכנה הטמונה בהעמקת השסעים בתוך החברה.

בסרטון מודגש כי חורבן אינו מתרחש ברגע אחד, אלא נבנה בהדרגה - כאשר אנשים מפסיקים לראות זה את זה, תחושת השותפות נחלשת והמאבק בין אחים הופך למטרה בפני עצמה.

לדברי יוצרי הסרטון, תשעה באב אינו רק יום של קינה על אירועי העבר, אלא גם תמרור אזהרה חריף לימינו: אם החברה לא תתעורר בזמן ולא תפעל לאיחוי הקרעים, היא עלולה למצוא את עצמה מול חורבן נוסף.

עם זאת, המסר שמבקשים היוצרים להעביר אינו מסר של ייאוש, אלא של אחריות ותקווה: החורבן אינו גזירת גורל, והיכולת לעצור את ההידרדרות, לתקן את שנשבר ולחזק מחדש את האחדות נמצאת בידיים של כולנו.