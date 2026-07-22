חקירה חדשה שנחשפת בארצות הברית בוחנת את מעורבותה האפשרית של רוסיה בסדרת תקיפות ממוקדות שבוצעו נגד מתקנים של סוכנות המודיעין המרכזית - ה-CIA - במזרח התיכון.

על אף שבוושינגטון טרם גובשו מסקנות סופיות וחד-משמעיות באשר למידת המעורבות הישירה של מוסקווה, ברשויות האמריקניות מעריכים כי הדיוק והיעילות של המכות שנחתו על היעדים, לצד הסיוע הטכנולוגי השוטף שמוסר הממשל הרוסי לטהרן, מהווים ראיות נסיבתיות למעורבות זו.

אף שבעבר אישרו גורמים אמריקניים כי רוסיה מעבירה לאיראן נתונים מודיעיניים המאפשרים לפגוע במטרות אמריקניות במרחב המפרץ, זוהי הפעם הראשונה שבה נחשפת חקירה ממוקדת הנוגעת לפגיעה במתקני ה-CIA עצמם.

במהלך הלחימה ספגו לפחות שני מתקנים מסווגים של הסוכנות פגיעות ישירות. אחד מהם הוא תחנת ה-CIA השוכנת בתוך מתחם השגרירות האמריקנית בריאד שבסעודיה, ומתקן נוסף שהותקף ממוקם במזרח עיראק. מקורות המעורים בפרטים ציינו כי יעדים נוספים של ה-CIA באזור הותקפו אף הם, כאשר הערכות לגבי מספרם נעות בין מתקנים ספורים לבין מספר שבין שניים לשניים-עשר אתרים.

האתרים שנפגעו כוללים תחנות רשמיות, דירות מסתור, מרכזים לוגיסטיים ועמדות מעקב, אך מיקומם המדויק נותר חסוי מטעמי אבטחה.

מסמך מודיעין פנימי שנכתב בסוכנות מערבית הפועלת באזור, ואשר תוכנו תואר על ידי גורם שחשוף לאמור בו, קובע כי קיימת סבירות גבוהה לכך שרוסיה לקחה חלק פעיל בהכוונת ההתקפות על מתקני ה-CIA.

החששות בקרב גורמי המודיעין במערב בדבר העברת המידע המודיעיני ממוסקבה לטהרן החריפו בעקבות מתקפת טילים קטלנית שבוצעה נגד בסיס צבאי בירדן. כמו כן, נחשף כי רוסיה סיפקה לאיראן את מערכת הניווט הלוויינית Kometa-M, המאופיינת ברמת דיוק גבוהה במיוחד ועמידות משופרת בפני שיבושים אלקטרוניים בהשוואה למערכות הניווט המקומיות.