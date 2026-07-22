רבבות בכותל המערבי בתשעה באב הקרן למורשת הכותל המערבי

עם כניסתו של צום תשעה באב, יום האבל הלאומי והדתי על חורבן בתי המקדש, גדשו הערב (רביעי) רבבות בני אדם את רחבת הכותל המערבי בירושלים.

הציבור הגדול הגיע לסמוך לשריד בית המקדש כדי להשתתף בקריאת מגילת איכה ובאמירת הקינות הנהוגות בלילה זה.

בין האלפים שהגיעו לפקוד את המקום הערב נראו גם מספר אישי ציבור בולטים, ובהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הרמטכ"ל לשעבר ורא"ל (במיל') גדי אייזנקוט, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הכלכלה ניר ברקת וראש עיריית ירושלים משה ליאון.

תיעוד: רבבות מתפללים בכותל המערבי באמירת הקינות צילום: מאיר בינקוביץ

הגעת המתפללים והמבקרים לרחבת הכותל צפויה להימשך לאורך כל שעות הלילה וכן מחר, כאשר לקראת סיומו של הצום מעריכים כי עשרות אלפים נוספים יגיעו למתחם.

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90