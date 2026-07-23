ארצות הברית הכריזה באופן רשמי על חתימת הסכם שיתוף פעולה עם ערב הסעודית, במסגרתו תעניק לבית המלוכה סיוע מקיף בפיתוח תוכנית גרעין לצרכים אזרחיים.

בניגוד למתווה המקורי של ממשל ביידן, ההסכם אינו כולל התניה של הסיוע הגרעיני בכינון יחסים דיפלומטיים או נרמול בין ריאד לירושלים. כמו כן, ההסכם אינו דורש מסעודיה לציית ל"תקן הזהב" של פיקוח בינלאומי הדוק.

לפי הדיווחים בארצות הברית, תוקף ההסכם נקבע ל-30 שנה, והוא יסמיך חברות אמריקניות ללוות ולנהל את הקמתן של תחנות כוח גרעיניות בשטח סעודיה.

לצד ההסכם המרכזי שנחתם, גובש מנגנון פיקוח נלווה המוגדר ישירות מול הממשל האמריקני ולא מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). מומחים בתחום מעריכים כי פיקוח דו-צדדי זה חלש יותר מהסדרים מקובלים בעבר.

שר האנרגיה האמריקני, כריס רייט, תיאר את המהלך כ"היסטורי", וציין כי ההסכם "יקדם את הביטחון של ארה"ב והאזור כולו על ידי שמירה על תקנים גבוהים של בטיחות גרעינית, אבטחה ומניעת הפצת נשק גרעיני, וכן חיזוק היתרון התחרותי של ארה"ב בטכנולוגיה גרעינית אזרחית".

רייט הוסיף בדבריו כי "ההסכמים הללו משקפים את המחויבות המשותפת של שתי האומות שלנו לחיזוק היחסים המסחריים בין ארה"ב לסעודיה, להבטחת שגשוג בבית וביטחון לבעלות בריתנו בחו"ל. היו בטוחים, הסכמים אלה עומדים בתקנים הגבוהים ביותר של בטיחות גרעינית ומניעת הפצת נשק גרעיני, תוך התבססות על הטכנולוגיה והמדענים הגרעיניים הטובים בעולם, שתוכננו ממש כאן בארה"ב. בזכות הנשיא טראמפ, הרנסנס הגרעיני האמריקני נמצא בעיצומו ויביא תועלת לטווח ארוך לעם האמריקני והסעודי".

החתימה מעוררת חששות כבדים בישראל ובקרב גורמים המנטרים הפצת נשק גרעיני, נוכח הסעיף המאפשר היתכנות להעשרת אורניום עצמאית על אדמת סעודיה.

על פי המתווה, המדינות יבצעו מחקר משותף שנתיים לבחינת הכדאיות הכלכלית של הקמת מתקן העשרה מקומי, חלף קבלת אורניום מועשר מחו"ל. במידה והמחקר יוביל למסקנה חיובית, ארה"ב תהיה זו שתקים את המתקן תחת הסדר סודי המכונה "קופסה שחורה", שמטרתו למנוע מזליגת טכנולוגיות רגישות לידיים סעודיות.

ככל שוושינגטון תתנגד להקמת המתקן בתום המחקר, תיסגר בפני סעודיה האפשרות להתקדם להעשרה עצמית או להיעזר במדינה שלישית למשך עשר שנים.