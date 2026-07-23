מלוס אנג'לס לבינת ג'ביל: סיפורו של הצוות שנלחם יחד מאז לבנון השנייה

סיפורו של הצוות מסיירת צנחנים שאחרי שני עשורים חזר שוב לסמטאות בינת ג'ביל.

ב-i24NEWS פגשו את הלוחמים שמשרתים יחדיו כבר שנים. אחד מהם גם מילואימניק בעל עיטור העוז על תפקודו בקרב במלחמה ההיא - יוני אסרף, שעכשיו הגיע במיוחד מלוס אנג'לס כדי להצטרף לחבריו.

ד', חבר הצוות ולוחם סיירת צנחנים (במיל') מספר: "התגייסנו ב-2003 ליחידה, גם כשחברים שלנו נטשו את המעריך המשכנו ללכת למילואים ותמיד הדהדה השאלה בראש האם נהיה חלק מהמלחמה הגדולה שתגיע והצוות יגיע ללבנון. למרות גילנו המופלג אנחנו יכולים לעשות כל מה שדורשים מאיתנו. בסוף כולם חוזרים כי זה חשוב ואנחנו רוצים לשמור אחד על השני".

ל' מוסיף "היינו בסבבים בעזה, בלנון ובסוריה ופעלנו בכל הכוח".