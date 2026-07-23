מאבטח בשירות החשאי האמריקני, שלקח חלק באבטחתו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, נשלח לחופשה מנהלית בעקבות חשד להדלפת מידע לעיתונאים.

על פי דיווח ברשת CNN, המהלך התקבל על רקע חקירה פנימית המתנהלת בארגון, בניסיון לאתר את מקור ההדלפה.

החקירה נפתחה בעקבות חששות לגבי העברת נתונים רגישים הנוגעים לסדר יומו של סגן הנשיא, ובכלל זה מידע המפרט את לוח נסיעותיו.

גורם המעורה בפרטי ההליך אישר כי נפתחה בדיקה פנימית בנושא ומקור נוסף ציין כי נציגי הרשויות הצליחו לזהות את איש השירות החשאי שנחשד בביצוע ההדלפות.

כעת לא ידוע מהו היקף הנתונים שהועברו, לאילו גורמים הם הגיעו, והאם נגרם נזק ביטחוני כתוצאה מהאירוע.

כמו כן, טרם נמסר אם ינקטו נגד העובד הליכים משמעתיים או פליליים מעבר להוצאתו המיידית לחופשה.