במטה הבחירות של מפלגת "ישר" התקבלה החלטה לעבות את סדרי האבטחה סביב היו"ר, גדי איזנקוט, ולהצמיד לו מאבטח אישי במהלך סיוריו ונוכחותו באירועים רבי-משתתפים.

הצעד גובש ברקע החרפה בשיח הציבורי, הקמפיין המתנהל נגדו וגידול בהיקף כנסי הבחירות, ולאחר שהתברר כי אינו זכאי לאבטחה מטעם המדינה.

איזנקוט, אינו מחזיק כיום בתפקיד ממלכתי המזכה אותו באבטחת היחידה לאבטחת אישים של השב"כ. לכן, הוחלט להפעיל עבורו מערך אבטחה פרטי, שילווה אותו באירועים רבי-משתתפים ובסיורים ברחבי הארץ.

גורמים המעורים בפרטים הסבירו כי ההחלטה התקבלה בשל השילוב בין העלייה במספר המשתתפים באירועיו, מעמדו הפוליטי הבכיר והקמפיין הציבורי המתנהל נגדו בתקופה האחרונה.

הסוגייה מעוררת דיון גם לנוכח הסדרי האבטחה הניתנים לאישים אחרים בזירה הפוליטית. יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, ממשיך להיות מאובטח על ידי השב"כ מתוקף היותו ראש ממשלה לשעבר. במקביל, בני משפחתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נהנים אף הם מאבטחת שב"כ בהתאם להסדרים הקבועים.

מהשב"כ נמסר בתגובה: "השב"כ אחראי על אבטחת האישים שנקבעו בהתאם להוראות הדין. איזנקוט אינו נמנה עם אישים אלו".