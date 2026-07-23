במערכת הביטחון גוברת ההערכה כי המתיחות החריפה בין ארצות הברית לאיראן עלולה להתפתח בימים הקרובים לעימות רחב יותר, שעשוי לכלול גם ירי לעבר ישראל.

על רקע ההתפתחויות, בישראל נערכים לאפשרות של תגובה איראנית כבר במהלך סוף השבוע, אם בטהרן יוחלט להגיב על המהלכים הצבאיים האמריקניים.

ההיערכות מגיעה על רקע החרפת המערכה האמריקנית נגד איראן. הלילה השלים פיקוד המרכז של צבא ארה"ב את סבב התקיפות ה-12 ברציפות נגד מטרות באיראן - ולראשונה מאז תחילת המערכה הופעלו מפציצים כבדים.

לפי הודעת הפיקוד, הותקפו שורת יעדים צבאיים ובהם מתקני אחסון טילים, אתרי שיגור ואחסון כטב"מים, נכסים ימיים, אתרי תצפית חופיים ומערכות הגנה אווירית. בצבא האמריקני הדגישו כי התקיפות נועדו להמשיך ולשחוק את יכולותיה הצבאיות של איראן, ובפרט את יכולתה לאיים על נתיבי השיט הבינלאומיים ועל כלי שיט אזרחיים.

במקביל הודיעה ארצות הברית כי היא מהדקת את המצור הימי על איראן. במהלך החודש הוסטו ממסלולם תשע ספינות מסחריות ונוטרלה ספינה נוספת, במטרה למנוע תנועת כלי שיט אל הנמלים האיראניים ומהם.

במערכת הביטחון בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ומעריכים כי ככל שהלחץ הצבאי האמריקני על איראן יגבר, כך יגדל הסיכוי שטהרן תנסה להגיב באמצעות ירי לעבר יעדים אמריקניים באזור - ואף לעבר ישראל, אם תראה בה חלק מהמערכה.

לפי מידע שהגיע לידי ערוץ 7, חיילי פיקוד העורף קיבלו אתמול שיחות טלפון ובהן התבקשו להיות בכוננות בימים הקרובים. על פי המידע, מדובר בהיערכות מקדימה לתרחישים שונים, על רקע החשש מהסלמה אפשרית בזירה האזורית.

בשלב זה לא פורסמו הנחיות חדשות לציבור, אולם בצה"ל מתקיימות הערכות מצב רצופות. מערכי ההגנה האווירית, פיקוד העורף, חיל האוויר וגופי המודיעין נמצאים בדריכות גבוהה, תוך היערכות לאפשרות של שינוי מהיר במצב הביטחוני.

גורמי ביטחון מדגישים כי נכון לעכשיו אין ודאות שאיראן אכן תבחר להגיב נגד ישראל, אולם לנוכח רצף התקיפות האמריקניות, הרחבת היעדים המותקפים והידוק המצור הימי, כלל תרחישי ההסלמה נבחנים. ההערכה היא כי הימים הקרובים, ובפרט סוף השבוע, עשויים להיות רגישים במיוחד ולהכתיב את המשך ההתפתחויות באזור.