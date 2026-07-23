נשק דרוך וסכינים | כוחות הביטחון מנעו חיסול פלילי צילום: דוברות המשטרה

פעילות יזומה של לוחמי מג"ב מרכז בשיתוף שוטרי תחנת לוד הובילה הלילה (חמישי) לסיכול ניסיון חיסול על רקע פלילי.

הכוחות, שפעלו במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה בעיר למאבק בפשיעה ושמירה על הסדר, שמעו במהלך הפעילות כמה צרורות ירי וזינקו מיד לכיוון המקור.

במהלך הסריקות בשטח זיהו הלוחמים אדם מחזיק באקדח. הכוח פעל במהירות, השתלט על החשוד ועצר אותו, ובמקביל תפס את נשקו - אקדח מסוג גלוק שהיה דרוך עם כדור בקנה.

הסריקות שנמשכו באזור הובילו לאיתורם ולמעצרם של כמה חשודים נוספים, אשר הועברו כולם להמשך חקירה בתחנת משטרת לוד.

במסגרת הסריקות אותר גם כלי רכב חשוד ובתוכו תחמושת חיה ולוחית זיהוי שכוסתה במדבקה שחורה, במטרה להסוות את זהות המכונית.

במהלך המבצע נתפסו גם ארבע מחסניות המיועדות לאקדח, תחמושת, חומר החשוד כסם וסכינים.