במלאת שלושה חודשים לרצח הנורא בערב יום העצמאות, ועל רקע ציון תשעה באב, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל אירחו אמש (רביעי) בבית הנשיא את בני משפחתו של ימנו זלקה ז"ל. הצעיר בן ה-21 הותקף קשות ונפגע מדקירות של קבוצת נערים בפתח תקווה וכעבור יומיים נקבע מותו בבית החולים.

במהלך המפגש שוחחו הנשיא ורעייתו עם המשתתפים על אישיותו של ימנו ועל הפעולות שהמשפחה מובילה לזכרו.

ברוח תשעה באב, המהווה מועד לחשבון נפש חברתי בעקבות מחירם של השנאה והפילוג, קראו הנוכחים להתגייסות נחרצת נגד גילויי אלימות מכל סוג ולחיזוק הבלתי מתפשר של הלכידות והערבות ההדדית בציבור.

"נמצאים איתנו כאן, ערב תשעה באב, הוריו ואחיותיו היקרים של ימנו ז"ל, ומחר מציינים שלושה חודשים לרצח הנורא. ימנו, בן יקר של עם ישראל, נרצח על לא עוול בכפו על ידי חבורת פושעים, בעת שניסה להשלים את מלאכתו בערב יום העצמאות.

אני רוצה להביע סולידריות בשם עם ישראל כולו, מתוך כאב גדול על האובדן הנורא שנגרם משנאת חינם. אני דורש מהחברה הישראלית כולה - עלינו להילחם באלימות הנוראה הזו, לגנות ולהוקיע אותה מתוכנו. חברה מתפוררת ונהרסת מבפנים בגלל שנאה ואלימות. זו האחריות של כולנו", אמר הנשיא.

בלטה ושיהאבבה, הוריו של ימנו ז"ל שיתפו בכאב ובגעגועים לבנם. "למדינת ישראל יש הרבה אויבים מבחוץ, אבל לצערנו מה שהורס אותנו היא השנאה והאויבים שיש לנו מבפנים. זה מה שלקח את הילד שלי ביום העצמאות של המדינה".

יירוס זלקה, אחותו הגדולה של ימנו, סיפרה על המיזם להנצחתו. "מתוך הכאב שלנו, ומתוך התמיכה שקיבלנו מעם ישראל, הקמנו את תנועת 'ואהבת כמו ימנו' למיגור האלימות. אנחנו פועלים מול כל הגופים הרלוונטיים, אבל מה שהכי חשוב הוא השינוי שלנו כחברה, כדי שהמסר שלנו יגיע וישפיע לטובה על כל אחת ואחד. אחי ימנו קיבל כל אדם ודגל באהבת חינם ובכבוד".