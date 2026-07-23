יש שאלה אחת שגיא שלום שומע כמעט בכל שיחת היכרות עם לקוח חדש: "איפה אני מדורג בגוגל על המילה X?"

התשובה שלו תמיד מפתיעה: "זה לא מה שצריך לעניין אותך."

שלום, שעבד שנים כמנהל מחלקת SEO לפני שהקים את שלום דיגיטל, ראה עסקים שהגיעו למקום הראשון בגוגל ולא הרוויחו שקל, לעומת זאת עסקים שישבו במקום החמישי היו מקבלים המון פניות והגדילו את הרווחים באמצעות הקידום.

"הדירוג הוא רק מספר" הוא אומר. "הכסף נמצא בקצה השני של המשפך."

הטעות שעולה לעסקים הכי הרבה כסף

לפי שלום, הטעות הנפוצה ביותר שהוא רואה אצל בעלי עסקים היא מה שהוא מכנה "אובססיית הדירוג": להחליט שהצלחה ב-SEO נמדדת לפי מיקום בגוגל.

"יש לי לקוח שהגיע אליי הוא היה במקומות הראשונים על מילת מפתח עם אלפיים חיפושים בחודש. כשישבנו לבדוק את הנתונים, גילינו שהוא מקבל מהמילה הזו שלוש פניות בחודש. כי הוא דורג על ביטוי שאנשים מחפשים, אבל לא על המילה שאנשים מחפשים כשהם רוצים לקנות."

ההבדל, הוא מסביר, הוא בין תנועה אינפורמטיבית לתנועה מסחרית. "מי שמחפש 'מה זה קידום אורגני' לא בטוח שהוא הולך להשאיר פרטים עכשיו. מי שמחפש 'חברת קידום אורגני לעסק קטן' - הוא חם יותר."

מה באמת צריך למדוד

אז מה כן? שלום מציע מסגרת פשוטה לכל בעל עסק שמשקיע בקידום אורגני בגוגל

אחד, תנועה אורגנית ממירה. לא כמה אנשים הגיעו לאתר - כמה מהם מילאו טופס, התקשרו, או השאירו פרטים.

שתיים, עלות רכישת לקוח מחיפוש אורגני. לעומת פרסום ממומן. "בפרסום ממומן אתה משלם על כל קליק ויכול למדוד כמה עלתה כל כניסה. בקידום אורגני אתה מודד את כמות האנשים שהניעו לפעולה(רכשו או יצרו קשר), והמטרה להגדיל את כמות הלידים מבלי להגדיל את התקציב החודשי."

עם קידום אורגני נכון אחרי תקופה, העלות ללקוח ממקור אורגני נהיית נמוכה פי כמה וכמה, וככה אפשר באמת למדוד האם העבודה יעילה.

שלוש, ביטויי Striking Distance. "זה הזהב האמיתי. ביטויים שהאתר שלך כבר מדורג עליהם במקומות 11-20 - דף שני בגוגל. עוד קצת עבודה והם עוברים לדף הראשון. ההחזר על ההשקעה שם הוא הכי גבוה."

גוגל כבר לא המנוע היחיד

השיחה עם שלום מגיעה לנקודה מפתיעה כשהוא מדבר על השינוי הגדול של מנועי ה-AI.

"היום, כשמישהו מחפש שירותים מסויימים ב- ChatGPT, הוא צריך לדעת שהאתר שלך קיים. ואחד המקורות המרכזיים שהוא משתמש בהם הם... גוגל. אז SEO טוב ישפיע ישירות על גוגל וגם על מנועי AI."

זה לא בעתיד הרחוק זה קורה כבר היום, מנועים כמו Perplexity, Gemini ו-ChatGPT מצטטים מקורות בתשובותיהם. העסקים שמוצגים שם הם אלה שיש להם סמכות בתחום, תוכן ברור ורלוונטי, ואתר שנבנה נכון.

"קוראים לזה - AEO: Answer Engine Optimization. זה לא מחליף את SEO הקלאסי. הוא בנוי עליו. אם האתר שלך מדורג טוב בגוגל, סביר להניח שה-AI גם יכיר אותו אבל בשביל להצליח, צריך לדעת איך להנגיש את האתר."

מה עושה אתר שעובד כמו איש מכירות

כשמבקשים מגיא לתאר את האתר האידיאלי מבחינת SEO, הוא לא מדבר על טכניקות.

"אתר שעובד נכון מביא לקוחות בשעה שתיים לפנות בוקר, כשאתה ישן. הוא עונה על כל השאלות שהלקוח הפוטנציאלי יש לו. הוא בונה אמון לפני שנפגשתם. ואז, כשהוא מתקשר אליך, הוא כבר כמעט איתך."

איך בונים אתר כזה?

"בונים תוכן איכותי ומדויק שעונה על כוונת הגולש, כזה שמדבר פתוח, "תכלסי"."

מעבר לתוכן, שלום מדגיש שלושה גורמים טכניים שהוא רואה שוב ושוב כחסמים:

היררכיית אתר. "הסדר של הקטגוריות/עמודי שירות באתר, הדרך שבחרתם להציג כל עמוד ועמוד ואיזה רכיבים קיימים בו.



קישורים. "סמכות הדומיין שלך בגוגל נקבעת בין השאר לפי מי מקשר אליו. הקישורים חייבים להיות מאתרים רלוונטיים לתחום, עם ציון Domain Rating (DR) גבוה והכי חשוב אתרים טראפיק אורגני - תנועה אורגנית, רק ככה הקישור יהיה אפקטיבי."

E-E-A-T. "גוגל שואל: מי כתב את התוכן הזה? האם יש לו ניסיון אמיתי? האם ניתן לסמוך עליו? חייב לציין - שם, תמונה, ניסיון מוכח, ביקורות אמיתיות וכל דבר שיכול לסייע"

הכי קשה זה לשכנע לקוחות לחכות

שלום לא מסתיר את הצד המאתגר של עבודתו.

"הדבר הכי קשה בקידום אורגני הוא שהוא לא מיידי. פרסום ממומן - הפעלת, קיבלת לידים. קידום אורגני - עובד בין 4-2 חודשים ואז מתחילים לראות תנועה שמצטברת לאורך זמן. רוב בעלי העסקים חיים ברבעונים. SEO הוא השקעה לשנים."

מי שקידום אורגני בגוגל ובמנועי AI מתאים לו במיוחד, לפי שלום: עסקים עם מחזור קיים שרוצים להגדיל, עסקים שיש להם תקציב לחכות תקופה לפני שרואים החזר, ועסקים בתחומים שבהם הלקוח מחפש בגוגל לפני שהוא קונה, קיימים המון סוגי עסקים שגוגל היא לא הכתובת עבורם.

מה ה- AI ישנה בפועל

חוזרים לנושא ה-AI. שלום מאמין שהשינוי עמוק יותר ממה שרוב העסקים חושבים.

"ChatGPT ו-Gemini כבר מקבלים שאלות מסחריות. 'מה המסעדה הטובה ביותר בתל אביב'. 'אינסטלטור בחיפה' והבעיה המרכזית כאן שמנועי AI ועדכונים כמו Google Overview פוגעים בכניסות לאתר בכך שהם מציגים את הנתונים בתוצאות שלהם."

האם זה הרס את הקידום האורגני? ההפך.

"זה בדיוק למה SEO קלאסי - בנייה נכונה של האתר, תוכן סמכותי, ביקורות, קישורים - הופך להיות קריטי יותר. כי ה-AI לומד מהאינטרנט. אתר שגוגל מחשיב כסמכותי גם מנועי AI יכירו אותו."

הסיכום של גיא שלום

בסוף השיחה, שלום חוזר לנקודה שממנה התחלנו.

"אני לא מוכר דירוגים. אני בונה מנגנון שמביא לקוחות. האתר הוא לא פרויקט SEO. הוא איש המכירות הכי טוב של העסק. אם הוא בנוי נכון, הוא עובד 24/7, מביא לקוחות מגוגל וממנועי AI, ומגדיל את הרווחיות של העסק."

"ההבדל בין עסק מצליח לעסק שמתמודד - לעיתים קרובות הוא לא במוצר, לא במחיר, ולא בשירות. הוא בנראות. מי שבנוי נכון - מוכר."

גיא שלום הוא מומחה לקידום אורגני בגוגל ומייסד שלום דיגיטל. ניתן ליצור איתו קשר דרך האתר shalomdigital.co.il