החלטת בית החולים בלינסון להסיר את שידורי ערוץ 14 מהמסכים במרחבים הציבוריים ממשיכה לעורר הדים.

כעת מתברר כי סגן ראש עיריית תל אביב-יפו ומחזיק תיק בריאות הציבור, ראובן לדיאנסקי, פנה גם להנהלת איכילוב בבקשה לבחון מחדש את מדיניות השידורים בבית החולים.

לדיאנסקי טען כי ערוץ 14 אינו מהווה בעיניו כלי תקשורת אובייקטיבי, אלא "שופר תעמולה" של ראש הממשלה וממשלתו. לדבריו, מאחר שבתי החולים מעניקים שירות לציבור הרחב, אין מקום לחשוף מטופלים ומבקרים לתוכן שעלול לעורר מחלוקת דווקא ברגעים רגישים.

הדרישה החדשה מגיעה בעקבות הצעד שננקט בבלינסון, שם הופסקו שידורי הערוץ במרחבים המשותפים.

איש התקשורת דוד ורטהיים פרסם ברשת X כי פנייתו של לדיאנסקי לאיכילוב באה בהמשך להחלטת בלינסון. לדבריו, מדובר במהלך נוסף במסגרת הניסיונות לשנות את מדיניות השידורים בבתי החולים.

בערוץ 14 תקפו את ההחלטה ופרסמו את תגובת בלינסון. מבית החולים נמסר, "בצל התקופה הרגישה הזו, וכדי לשמור על המרחב הציבורי כסביבה נעימה, מכבדת ונטולת מחלוקות עבור כלל המטופלים והמבקרים, העברנו את המסכים במרחבים המשותפים לתכני טבע".