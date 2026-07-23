כמעט שבועיים לאחר רצח בניהו רזי בן ה-19 בדירה בשכונת נחלאות בירושלים, החקירה ממשיכה להסתעף.

המשטרה אישרה כי עצרה תושב אלעד בן 18 ונערה בת 16 בחשד למעורבות בפרשה, בזמן שהמצוד אחר אביאור ששון בן ה-17 מירושלים נמשך.

המשטרה צפויה לבקש מבית משפט השלום בירושלים להאריך את מעצרם של שני החשודים החדשים. "חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון ממשיכים בחקירה אינטנסיבית ומשתמשים בכלל האמצעים העומדים לרשותם על מנת לפענח את אירוע הרצח", נמסר מהמשטרה.

בניהו אותר בדירה להשכרה קצרת-טווח בנחלאות כשהוא פצוע באורח קשה, ובהמשך נקבע מותו. צעיר נוסף שהיה בדירה נפצע, וכבר בשעות שלאחר האירוע פתחה המשטרה במצוד ועצרה שישה חשודים, בהם קטינים.

החקירה לא הסתיימה במעצרים הראשונים. שמותיהן של אגם צרפי, בת זוגו לשעבר של בניהו, שילת חוטה ומזל לינור ששון הותרו לפרסום כחשודות במעורבות בפרשה, והחשדות נגדן ממשיכים להיבדק במסגרת החקירה.

אחת השאלות שמעסיקות כעת את החוקרים נוגעת למה שהתרחש עוד לפני שהחבורה עלתה לדירה. לפי דיווח ב-ynet, אחד החשודים מסר גרסה שלפיה נערכה סמוך לדירה מעין "סולחה", שכללה לחיצות ידיים וניסיון ליישר את ההדורים, ורק לאחר מכן עלו המעורבים לדירה שבה התרחש הרצח. במשטרה בודקים את הגרסה ואת משמעותה מול יתר הראיות שנאספו.

החקירה הגיעה גם למחלקה לחקירות שוטרים. שוטרת מאגף התנועה, קרובת משפחה של אחת החשודות, נחקרה באזהרה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים, לאחר שעל פי החשד נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע ולא דיווחה כנדרש; השוטרת הכחישה את החשדות נגדה.

התפתחות נוספת נרשמה עם מעצרה של קרובת משפחה של מזל לינור ששון, שהיא גם קרובת משפחתו של אביאור ששון. על פי החשד, היא סייעה לספק מעטפת להימלטות המעורבים בפרשה, ונעצרה לאחר שהגיעה לדיון בבית המשפט בעניינה של לינור ששון.

במקביל לכל המעצרים, אדם אחד עדיין נמצא במוקד החיפושים: אביאור ששון, בן 17 מירושלים. המשטרה נקטה צעד חריג ופרסמה את שמו ותמונתו, ומסרה כי הוא נצפה ב-11 ביולי כשהוא נמלט מזירת הרצח בשכונת נחלאות.

במשטרה הזהירו כי כל סיוע לחשוד עלול להיחשב עבירת סיוע לאחר מעשה. הציבור התבקש לדווח למוקד 100 על כל מידע שעשוי לסייע באיתורו של ששון, בעוד חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון ממשיכים בפעולות החקירה.