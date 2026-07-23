השר וסרלאוף עולה להר הבית

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף עלה הבוקר (חמישי), תשעה באב, להר הבית. לפני עלייתו התייחס בשיחה עם ערוץ 7 למשמעות היום ולשינויים שלדבריו מתחוללים במקום.

"אני עולה פעמיים בשנה, ביום ירושלים, להודות על הניסים ועל הנפלאות ועל זה שאנחנו נמצאים כאן, ובתשעה באב אנחנו עולים כמדי שנה להתאבל על כך שבית המקדש עוד לא בנוי ויש עוד הרבה עבודה", אמר השר. הוא הוסיף כי העלייה להר נעשית מתוך תפילה וציפייה לשינוי.

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לדבריו, "יש שינוי מטורף בהר הבית. יהודים עולים ומתפללים ומקיימים פולחן, וברוך השם אנחנו עדים למהפכה הזאת שמוביל השר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר". לדבריו, "פעם היו עולים ומיד צועקים עלינו, היום ברוך השם עולים בעוצמה ובגאווה. יש עוד הרבה דברים שצריך לשנות ולפעול, ואנחנו ממשיכים להתפלל".

בתשובה לשאלת ערוץ 7 על גינויי ארגוני השמאל, שהגדירו את העלייה כ"הפרת הסטטוס קוו", אמר וסרלאוף, "את הצביעות הזאת אנחנו פוגשים מדי שנה. אנשים שכביכול אכפת להם משוויון זכויות ומחופש דת, כשזה מגיע ליהודים, כשזה מגיע למקום בית חיינו, למקום הכי קדוש לעם היהודי, אז הם מגנים והם צועקים".

"אנחנו נמשיך, נמשיך להוביל את המהפכה בהר הבית. נמשיך לגרום לכך שעוד יהודים יבואו ויתפללו ועוד יהודים יבואו וידרשו את ציון, כי זה מקור ההשראה, זה מקום השכינה וזה הבית שלנו, זה הדבר הכי קדוש לנו", הדגיש.

בהתייחסו לדברי הנשיא יצחק הרצוג על אחדות והמאבק בשנאת חינם אמר, "אני חושב שצריך פחות הצהרות, ויותר שכל אחד ייקח על עצמו. במקום שננסה לחנך אחרים בעניין הזה, זה יועיל יותר".