השר איתמר בן גביר ברחבת הכותל לאחר העלייה להר הבית בתשעה באב

מאות בני אדם עלו מאז שעות הבוקר (חמישי) להר הבית במסגרת העלייה המיוחדת לתשעה באב. גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, עלה כבכל שנה, להר.

"ביום תשעה באב מציינים את החורבן. אבל אנחנו רואים התקדמות ענקית גם בהר הבית. תראו מה קורה כאן - יהודים שמתפללים, מרגישים כאן בעלי הבית", אמר השר בן גביר בשיחה עם ערוץ 7.

הוא הוסיף "זה לא היה כאן אף פעם. ככה בעוד ועוד מקומות. הורדנו ב-85% את הפיגועים. בכל המקומות מבינים שמדינת ישראל היא בעלת הבית. יש עוד מה לעשות ואנחנו נתקדם".

השר איתמר בן גביר עולה להר הבית בשירה וריקוד

בתגובה לביקורות מהשמאל על העלייה להר אמר בן גביר "שלום עכשיו יכולים להמשיך ולצעוק ואני אמשיך לעבוד. אנחנו בעלי הבית והציבור בחר בנו. בתקשורת מדברים על קיטוב ושנאה וכדאי שיבואו לכאן ויראו איזה חיבור אמיתי יש כאן".

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בין אלפי העולים להר בלטו גם רבני ותלמידי ישיבת הר הבית, הפועלת במקום לאורך כל ימות השנה ומקיימת עלייה יומיומית, לימוד תורה ותפילה בהר.

בישיבה רואים בהתפתחויות של השנים האחרונות ביטוי לשנים ארוכות של התמדה ונוכחות קבועה במקום, ומדגישים כי חיזוק הקשר של עם ישראל להר הבית מתחיל בלימוד, בתפילה ובדרישת המקדש בפועל.

בישיבת הר הבית אומרים כי דווקא בימי בין המצרים ותשעה באב, שבהם עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש, יש חשיבות מיוחדת לחיבור בין הכיסופים לבניין.

העלייה ההמונית הבוקר מצטרפת למגמת הגידול המתמשכת במספר היהודים הפוקדים את הר הבית בשנים האחרונות, כאשר יום תשעה באב הפך לאחד המועדים המרכזיים לעלייה להר.