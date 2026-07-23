ח"כ שרן השכל התרגשה להביא את בתה יעלי לביקור בהר הבית

ח"כ שרן השכל עלתה להר הבית עם בתה יעל לכבוד תשעה באב. לאחר הביקור סיפרה לערוץ 7 כי בתה ביקשה ממנה כבר כמה חודשים לבוא ולראות את בית המקדש.

השכל סיפרה כי היא ובתה שוחחו על כך כמה פעמים, עד שהחליטה להביא אותה עמה בתשעה באב. את הרגע תיארה, "איזו התרגשות. בירכנו שהחיינו והגיענו".

בתגובה לביקורת בישראל ובעולם אמרה השכל כי הר הבית הוא המקום הקדוש ביותר לדת, לזהות, לתרבות ולהיסטוריה היהודית. לדבריה, "זה חלק בלתי נפרד מהזהות שלנו. גם קברי האבות הם חשובים, אבל זה קודש הקודשים".

השכל הוסיפה כי אי אפשר לנתק את המקום מהיהודים, וכי המבקרים יכולים להמשיך "לצעוק כמו שעשו אלפי שנים". היא אמרה, "כשאתה חופר כאן, אתה רואה שאלפי שנים המקום הזה שייך לנו היהודים. כלבים נובחים והשיירה עוברת".

כשנשאלה אם התפילה הייתה הפעם שונה ואם התפללה גם על ממשלת אחדות, השיבה כי מדובר בתקופה קשה. "תפילה וכאב עצום, הכול מתרכז בדבר אחד - לראות איך אנחנו מקיימים אחדות אמיתית פה בעם ישראל, איך אנחנו מביאים אהבה, אהבת חינם אמיתית".

השכל אמרה כי ההליכה בהר הבית עם בתה התמקדה בתפילה לאחדות ולאהבת חינם. לדבריה, "כל ההליכה שלי פה, ביחד עם יעלי, הקטנטנה שלי בהר הבית, הייתה דבר אחד - תפילה לאחדות עם ישראל ולאהבת חינם. אני יוצאת מכאן באמת בהתרגשות מאוד גדולה".