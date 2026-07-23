חברת הכנסת שרן השכל טוענת בתצהיר שהגישה לבג"ץ כי חברי סיעת תקווה חדשה בראשות גדעון סער נדרשו לתעד את הצבעתם בבחירות למבקר המדינה.

לדבריה, הדרישה נועדה להוכיח כי הצביעו לעו"ד מיכאל ראבילו, והם אף חויבו להציג לראש הממשלה בנימין נתניהו תיעוד וידאו של הצבעתם.

טענתה של השכל עומדת בניגוד לתצהיר שהגיש לפני כחודש מנכ"ל הליכוד דוד שרן לבג"ץ, ולפיו ראש הממשלה לא נתן הנחיה או בקשה לתעד את ההצבעות. גם מספר חברי כנסת ושרים מהליכוד, בהם שר התקשורת שלמה קרעי והשרה מאי גולן, הצהירו כי לא קיבלו הנחיה לתעד או לפרסם את הצבעתם.

התצהיר של השכל הוגש במסגרת בקשתה לאפשר לה להתפצל לסיעת יחיד. בעתירתה טענה, "הליכוד ותקווה חדשה פועלות כגוף אחד, נהנות מכל היתרונות הפוליטיים, הארגוניים והתקציביים של המיזוג הזה, אך נמנעות בכוונה להגיש את ההסכם לאישור רשמי של ועדת הכנסת".

השכל, שכיהנה בממשלה הנוכחית כסגנית שר החוץ, הודיעה בשבוע שעבר על התפטרותה מהתפקיד בעקבות אישור החוק להקפאת מעצרי עריקים בכנסת. בהמשך הודיעה על עזיבת מפלגתו של סער, מתחה עליו ביקורת חריפה והכריזה על הקמת מפלגה חדשה בראשותה, "ישראל תחילה".

בג"ץ קבע לפני מספר שבועות, בניגוד לעמדת יועמ"שית הכנסת שגית אפיק, כי יש לערוך בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. בהצבעה שנערכה בתחילת יוני התמודדו עו"ד ראבילו, המועמד המועדף על נתניהו, והשופט בדימוס יוסף אלרון, שזכה לתמיכת האופוזיציה.

בסיבוב הראשון הוביל אלרון על ראבילו בתוצאה 60-57, ומאחר שאף מועמד לא השיג רוב של 61 קולות נערך סיבוב שני. כמה חברי כנסת, בהם יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי ושר התקשורת שלמה קרעי, תיעדו את עצמם בקלפי מצביעים לראבילו.