מטוסים הוזנקו לשריפה סמוך לאלון מורה בחוות דרך אברהם לוחמי אש ממרחב שומרון בסיוע זוג מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" פועלים היום (חמישי) בשריפה שפרצה בחוות דרך אברהם סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון. הצוותים הפועלים במקום מדווחים על קו אש נרחב. התפשטות הלהבות לכיוון החווה נבלמה. טםסר ציון שנקור, מפקד מחוז יו"ש בכבאות והצלה, סיפר כי "מדובר בשריפה שהתפתחה סמוך לחווה וגדלה בחסות הרוחות העזות. עם קבלת הדיווח הראשוני הזנקנו למקום צוותים רבים, וסיוע אווירי. בימים הקרובים אנו צפויים לתנאי מזג אוויר מאתגרים, ואני מבקש מהאזרחים להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים", הוסיף שנקור.

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