זירת הפיגוע בחוות אברהם נדב גולדשטיין, TPS

איתמר כהן בן 51 ממייסדי החוות החקלאיות ביהודה ושומרון, נפצע קשה בצהריים (חמישי) בפיגוע דקירה סמוך לחוות "דרך אברהם" ליד הישוב אלון מורה בשומרון.

חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו במקום והוא הועבר במסוק להמשך טיפול בבית חולים. שני המחבלים חוסלו בזירה על ידי אזרח ישראלי ששהה במקום.

מצה"ל נמסר כי האירוע החל כשאזרחים ישראלים פעלו לכבות שריפה שפרצה בחווה. במהלך מאמצי הכיבוי דקרו שני מחבלים אזרח ישראלי שכאמור נפצע קשה. אזרח ישראלי ששהה במקום פתח בירי לעבר המחבלים וחיסל אותם.

לאחר מכן כתר הוטל על הכפר בית פוריק הסמוך. מצה"ל נמסר כי חוקרי השריפות של מחוז יו"ש בכבאות והצלה יחד עם חוקרי מחוז ש"י של המשטרה החלו בחקירת נסיבות פרוץ השריפה.

מהמשטרה נמסר, "בהמשך לאירוע סמוך ליישוב איתמר בשומרון, כוחות משטרה ממחוז ש"י שנמצאים במקום, החלו באיסוף ממצאים ובחקירת המקרה בו נדקר אזרח ישראלי על ידי שני מחבלים בפלג גופו העליון, בעת שפעל לכיבוי שריפה שכפי הנראה הוצתה שם".

חובש רפואת חירום במד"א ישראל ארבוס, סיפר: "במהלך אבטחה של שריפה במקום אזרחים צעקו לנו שיש גבר שנפצע מדקירה. מיד רצנו למקום וראינו גבר כשהוא סובל מפצעי דקירה בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים ובשיתוף כוח רפואה של צה"ל פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

אשת הפצוע בפיגוע עדכנה כי בעלה בהכרה וכי מצבו בסדר, אך הוא "כאוב מאוד ובעיקר עצוב". היא ביקשה מהציבור כי לצד התפילות לרפואתו יתפללו גם על האחדות בעם ישראל.

יוסי דגן בזירת הפיגוע רועי חדי

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הגיע לזירת הפיגוע יחד עם כוחות הביטחון ואמר: "מדובר באירוע טרור חמור. אנחנו שוב ושוב עדים להצתות ולניסיונות פיגועים. יש כאן ניסיון ברור של הרשות הפלסטינית וארגוני הטרור להרים את הראש בהסתה שמובילה לפיגועים ובהוצאת פיגועים בשטח. כל אזרחי ישראל מצפים מהממשלה לאגרוף ברזל. ההתיישבות בשומרון חזקה, ואנחנו ננצח אותם. אנחנו מצפים מהממשלה לרסק את הטרור ואת המסיתים לו. אנחנו ננצח. לא יעזור לאלף מחבלים. זו הארץ שלנו ואנחנו ננצח".

מטוסים הוזנקו לשריפה סמוך לאלון מורה בחוות דרך אברהם

מאיגוד החוות נמסר, "הבוקר, בעיצומו של צום תשעה באב, הוצתה שריפה בסמוך ל'חוות דרך אברהם' בשומרון. חוואים ומתנדבים רבים קפצו מיד לשטח כדי לכבות את האש ולמנוע את התפשטותה. במהלך פעולות הכיבוי התרחש פיגוע קשה. מחבלים תקפו ודקרו את איתמר כהן, ממייסדי מפעל החוות החקלאיות שהגיע לסייע. מחבקים את משפחתו ואת אנשי החווה ברגעים הקשים האלו, בקרוב נראה בעז"ה את איתמר חוזר לאיתנו במהרה בשטח. מבקשים להתפלל לרפואתו השלמה יחד עם בניין בית מקדשנו במהרה. טרור ההצתות והאלימות במרחבים הפתוחים חייב להיתקל ביד קשה, בענישה מחמירה ובאפס סובלנות. הגיע הזמן לגדוע את הטרור הזה מהשורש ולהגן על החוואים והמתנדבים שנמצאים בחזית".