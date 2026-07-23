בשבוע האחרון הוצפתי מהורים רבים ששאלו איך אפשר לתווך ולעבד לילדים ולמתבגרים שלהם את עניין חורבן הבית ותשעה באב.

מעבר לכך, עניתי, שחשוב מאוד להפוך את החורבן למשהו ייחודי בעל נגיעה אישית שמאפשר להתחבר אליו:

שהרי כל אחד ואחת יש לו את החורבן האישי שלו וגם לילדים ומתבגרים, יש איזו אכזבה או דבר שממש קשה להם איתו, מוגש לכם ההורים ואנשי החינוך הטקסט הבא, שאני מאמין יעזור לכם בתיווך ועיבוד המהות של תשעה באב.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה לראות איך שבעל מרים את הקול שלו על אשתו בסופר לפני כולם והפנים שלה נהיות חיוורות מבושה והיא קולטת איך שאנשים מסתכלים והוא ממשיך קדימה לעבר החמוצים כאילו כלום ואחר כך אתה מבין שהיא תקועה בנישואים הארורים האלו עוד מעט עשרים שנה ומתה מפחד לעזוב אותו כי אף אחד לא מבטיח לה כלום ושום דבר בחוץ.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה לשמוע פתאום שזוג שהכרת מתגרש ולהבין שחורבן הבית לא נגמר אלא הוא קורה ממש עכשיו לשכנים שלך מהקומה למעלה והם האחרונים שהיית מעלה בדעתך שיתגרשו אבל פתאום מתברר לך שכול התדמית של ה'זוג-דתי-פלוס-שלושה-וחיוך-קולגייט' זה חתיכת פייק כי הכול היה רקוב שם מהשורש.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה אשה שמחכה לפרי בטן ואז היא אחוזת במקל ומקבלת שוב פעם תשובה שלילית בפעם הלמי-יש-כוח-לספור-בכלל?

ורק היא אלוהים ובעלה יודעים כמה שהיא כאבה והתייסרה בשביל התשובה החיובית הזו ואתה מסתכל על הפנים שלה, על הדמעות והיא משתפת אותך שבתוך תוכה היא כבר השלימה עם הרעיון שהיא לא תממש את האמהות שלה אף פעם וזה, זה אשכרה תשעה באב וחורבן הבית.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה לראות מילואימניק שחוזר מעזה ומבחוץ הכול נראה תקין ובוועדות של משרד הביטחון לא מצליחים לעלות על כלום ורק אשתו מרגישה איך הסדק שנפער בנשמה שלו והפוסט טראומה נהיים בכל יום כתהום שמפרידה ביניהם והיא כל כך מתגעגעת לבעל שפעם היה לה ואיננו אבל אין לה זמן להתאבל על עצמה כי היא בעיקר עסוקה בלהתאבל על הילדים שאבא שלהם לא באמת חזר משם.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה זוג רווקים שעברו את ה40 ורוצים כבר להחליט שזהו זה, מתחתנים אלא שכל הפחדים כולם מתקבצים עליהם וגורמים להם שוב פעם לעכב את ההחלטה והבחורה חשבה שאחרי שש שנים שהוא מושך אותה, הפעם הוא באמת הולך להציע לה נישואין ואתה מסתכל על המבט המיואש הזה שלה ומבין שהיא פשוט כלואה למניפולטור שלא באמת מבין שלשעון החול שלה אין זמן לשטיות שלה והייאוש שניבט מהעיניים שלה, זה, זה בדיוק תשעה באב.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה לשבת בשולחן שבת ולראות איך סבתא שלך משתטה בגלל שהדמנציה התחילה לאכול לה את המוח והיא מתנהגת כמו ילדה בכיתה ב ואתה לא יודע מה לעשות מרוב מבוכה ורק בא לך לבכות בשקט כי אתה זוכר שמדובר באחת מהנשים החזקות והנערצות עליך ביותר ואז אתה מרגיש תשעה באב

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה ללכת לכותל דרך הרובע המוסלמי ולהיתקל באנדרטה שמציינת שכאן נרצח תלמיד הישיבה שמואל מאט שהיה מאורס וכבר לא יזכה לעולם להקים בית או לחשוב איך שהמדינה הזו פשוט הוציאה חללים מבית הקברות של גוש קטיף בכדי לקבור אותם במקום אחר וכמה בתים אלוהים, כמה בתים פשוט נחרבו בגלל הגירוש הזה שעדיין מדמם בתוכנו.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זו רווקה שאף אחת מהחברות שלה לא הזמינה אותה לשבת והיא שוב פעם מוצאת את עצמה אוכלת את סעודת השבת בין ארבעה קירות ובא לה למות או לפחות לדבר עם מישהו, להתפרק עליו ולשתף אבל הכאב והסבל היומיומיים שלה, אבל היא יודעת שהיא לא ממש מענייינת מישהו ומבחינתם היא בכלל לא מתקיימת.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה לראות אבא שלא יכול להיפרד מהקרב של הבן החייל שלו ובכל יום שישי, מבלה שם שעות על גבי שעות ומתבוסס בכאב וטובע בתהומות של עצב ויאוש.

אתה שואל מה זה תשעה באב?

תשעה באב זה לשמוע בכל פעם מחדש איך שמציינים את זה שה'ביביסטים' וה'קפלניסטים', יכולים עדיין להילחם ביחד והנה תראו איך שהצבא שומר על האחדות שלנו ולדעת שפעם, פעם העם שלנו היה פשוט אחד בצורה כזו שלא היה צריך בכלל להזכיר את העובדה הזו, כי זה היה מובן מאליו ועכשיו, אין כבר פרות קדושות כי אש המחלוקת שחטה את כולם.

זה תשעה באב.

להצטרפות לקבוצת החינוך של 'מדברים על מתבגרים'