בפעילות מבצעית משותפת של צה"ל ושב"כ בצפון רצועת עזה, חוסל השבוע עבדאללה ג'חא, מחבל המשתייך לפלוגה הימית בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

על פי הודעת כוחות הביטחון, ג'חא לקח חלק פעיל בפשיטה לשטח מדינת ישראל במהלך טבח ה-7 באוקטובר. לאורך ימי הלחימה וגם בתקופה האחרונה, עסק המחבל בקידום ובניסיון להוציא לפועל מתווי טרור שונים במרחב הימי, שמטרתם לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים באזור ובאזרחי המדינה.

בתקיפה הממוקדת סוכלו לצידו שני מחבלים נוספים מהזרוע הצבאית של חמאס - מחמד אלהוארי, ששימש כראש חולייה בגדוד זייתון של הארגון, וצבחי סאקאללה, פעיל מערך התצפיות של אותו הגדוד.

בצבא ציינו כי מדובר במחבלים "אשר עמלו על קידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות הביטחון".