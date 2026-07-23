שינוי משמעותי בצמרת מובילאיי: פרופ' אמנון שעשוע הודיע על פרישתו מתפקיד מנכ"ל החברה, שאותה הנהיג במשך 27 שנים מאז הקמתה. שעשוע מיועד לעבור לכהן כיו"ר הדירקטוריון, ובחברה החלו בהליכים לאיתור מנכ"ל או מנכ"לית חדשים.

המהלך מסמן פרק חדש עבור שעשוע, לאחר כמעט שלושה עשורים שבהם עמד בראש מובילאיי. בדירקטוריון מבקשים כעת להבטיח מעבר חלק ולבחור את מי שיוביל את שלב הצמיחה הבא של החברה.

יו"ר דירקטוריון החברה, סאפרואדו יבואה אמנקווה, הביע הערכה לשעשוע ואמר, "בשם הדירקטוריון, אני מבקש להביע את הערכתנו העמוקה לאמנון על מנהיגותו יוצאת הדופן כמייסד ומנכ"ל מובילאיי. כמנהיג טכנולוגי פורץ דרך, אמנון סייע לעצב לא רק את מובילאיי, אלא גם מילא תפקיד מכריע בהתפתחות תעשיית מערכות העזר המתקדמות לנהג והנהיגה האוטונומית המודרנית".

אמנקווה הוסיף כי שעשוע הוא "אחד מאנשי הטכנולוגיה הבולטים בתחומי ה-ADAS, הבינה המלאכותית והרובוטיקה, ושמר אותנו בחזית הטכנולוגיה". לדבריו, "אנו מודים לאמנון על מחויבותו המתמשכת לחברה, בעודנו פועלים להבטיח מעבר חלק".

בהתייחסו לעתידה של החברה אמר יו"ר הדירקטוריון, "יש לנו אמון מלא באסטרטגיה של מובילאיי, בצוות ההנהלה, בפלטפורמה הטכנולוגית, בקשרי הלקוחות ובהזדמנויות ארוכות הטווח שלה". הוא הוסיף, "בעודנו מתקדמים לשלב הבא בתכנון ההמשכיות הניהולית, אנו ממוקדים בבחירת המנהיג או המנהיגה המתאימים שיסייעו לנו להוביל את שלב הצמיחה הבא".

שעשוע עצמו התייחס לפרידה מתפקיד המנכ"ל ואמר, "במשך כמעט שלושה עשורים, מובילאיי הייתה מפעל חיי. ככל שהחברה ממשיכה לצמוח ולהתפתח, אני מאמין שזהו הרגע הנכון לבסס את מבנה ההנהגה המתאים ביותר לפרק הבא של מובילאיי".

עוד הוסיף שעשוע, "אני נותר מחויב עמוקות להצלחת מובילאיי ונרגש מההזדמנויות שלפנינו, במיוחד בתחומי בינה מלאכותית מתקדמת, מערכות אוטונומיות ורובוטיקה הומנואידית". לדבריו, "אני מצפה לתמוך בדירקטוריון ובצוות ההנהלה לאורך תהליך המעבר ולהמשיך לתרום בתחומים שבהם אוכל להשפיע באופן המשמעותי ביותר לטווח הארוך".