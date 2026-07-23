ברקע ההערכות הישראליות מהחרפת העימות בין ארה"ב באיראן וסיכוי גבוה לזליגתו לישראל, לפחות שלוש רשויות הורו לפתוח את המקלטים הציבוריים.

ברמת גן, על פי הנחיית ראש הרשות, נפתחו המקלטים. בעירייה הבהירו כי בשלב זה אין כל שינוי בהנחיות, ופתיחת המקלטים מתבצעת כמשנה בטיחות וזהירות.

כמו כן, המליצו לוועדי הבתים "לנקוט משנה זהירות גם בתחום אחריותם ולהכין את המקלטים המשותפים לעת הצורך". "גורמי העירייה, בהובלת ראש העיר, עומדים בקשר רציף עם פיקוד העורף", נכתב בהודעת עיריית רמת גן.

צעד דומה ננקט גם על ידי ראשי הרשויות בכרמיאל ובאילת ובמקות נוספים. מוקדם יותר דווח כי במערכת הביטחון גוברת ההערכה שהמתיחות החריפה בין ארצות הברית לאיראן עלולה להתפתח בימים הקרובים לעימות רחב יותר, שעשוי לכלול גם ירי לעבר ישראל.

על רקע ההתפתחויות, בישראל נערכים לאפשרות של תגובה איראנית כבר במהלך סוף השבוע, אם בטהרן יוחלט להגיב על המהלכים הצבאיים האמריקניים.