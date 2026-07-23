הצהרה דרמטית. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז אחר הצהריים (חמישי) כי הוא מתנה את הסכם הגרעין האזרחי עם הסעודים בהצטרפותה של המדינה להסכמי אברהם.

"הסכם הגרעין האזרחי (לא תהיה העשרת חומר גרעיני) שמתגבש בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לבין סעודיה, ואשר נוגע אך ורק לשימושים לא צבאיים, בדומה להסכמים שכבר קיימים עם איראן, איחוד האמירויות ואחרות, יאושר - אך הוא מותנה לחלוטין בהצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם המכובדים והמצליחים מאוד. ארצות הברית אינה מתנגדת למתקני גרעין אזרחיים שאינם כוללים העשרה", כתב טראמפ.

אמש הודיעו האמריקנים באופן רשמי חתימת הסכם שיתוף פעולה עם ערב הסעודית, במסגרתו תעניק לבית המלוכה סיוע מקיף בפיתוח תוכנית גרעין לצרכים אזרחיים.

לפי הדיווחים בארצות הברית, תוקף ההסכם נקבע ל-30 שנה, והוא יסמיך חברות אמריקניות ללוות ולנהל את הקמתן של תחנות כוח גרעיניות בשטח סעודיה.

לצד ההסכם המרכזי שנחתם, גובש מנגנון פיקוח נלווה המוגדר ישירות מול הממשל האמריקני ולא מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). מומחים בתחום מעריכים כי פיקוח זה חלש יותר מהסדרים מקובלים בעבר.

החתימה מעוררת חששות כבדים בישראל ובקרב גורמים המנטרים הפצת נשק גרעיני, נוכח הסעיף המאפשר היתכנות להעשרת אורניום עצמאית על אדמת סעודיה.

על פי המתווה, המדינות יבצעו מחקר משותף שנתיים לבחינת הכדאיות הכלכלית של הקמת מתקן העשרה מקומי, חלף קבלת אורניום מועשר מחו"ל. במידה והמחקר יוביל למסקנה חיובית, ארה"ב תהיה זו שתקים את המתקן תחת הסדר סודי המכונה "קופסה שחורה", שמטרתו למנוע מזליגת טכנולוגיות רגישות לידיים סעודיות.

ככל שוושינגטון תתנגד להקמת המתקן בתום המחקר, תיסגר בפני סעודיה האפשרות להתקדם להעשרה עצמית או להיעזר במדינה שלישית למשך עשר שנים.