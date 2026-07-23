ערוץ 7 בעיר העתיקה בתשעה באב

ערוץ 7 שוחח עם מתפללים שהגיעו להתאבל על חורבן בתי המקדש ולהתפלל ברחבת הכותל המערבי. רבים מהם סיפרו כי עבורם תשעה באב הוא יום של חשבון נפש לאומי, אחדות ותפילה לעתיד טוב יותר לעם ישראל.

יו"ר תקומה, ברל'ה קרומבי, מדגיש את התחושה המיוחדת. "יש כאן אחדות אדירה. 24 שעות של חיבור מאוד מרגש שאינו קלישאה. כל עם ישראל מתאחד סביב הכותל המערבי".

בהמשך שוחחנו עם עולי הר הבית, שסיפרו על התחושות המיוחדות של העלייה דווקא ביום שבו מציין עם ישראל את חורבן בית המקדש. לדבריהם, העלייה מבטאת את הכיסופים לבניין המקדש ואת הקשר העמוק של העם היהודי למקום הקדוש ביותר עבורו.