וואטסאפ מקבלת שורה של חידושים שעשויים לשנות את הדרך שבה משתמשים בה במחשב, בטאבלט וגם ברכב. מטא הודיעה כי העדכונים החדשים כבר החלו להגיע בהדרגה למשתמשים.

אחד החידושים הבולטים הוא שילוב Meta AI בוואטסאפ ווב. המשתמשים יוכלו לשאול את הבינה המלאכותית שאלות, להתייעץ איתה וליצור תמונות ישירות מתוך חלון הצ'אט.

גם העבודה עם קובצי PDF הופכת לפשוטה יותר. במקום להוריד את הקובץ למחשב ולפתוח אותו בנפרד, ניתן יהיה לצפות בו ישירות בתוך השיחה.

מטא מסרה כי שיתוף פעולה עם Adobe יאפשר גם לבצע פעולות בסיסיות בקובצי PDF. בין היתר ניתן יהיה להדגיש טקסט, להוסיף הערות, לסמן בקו תחתון או בקו מחיקה ולהשתמש במרקר בגרסאות הווב והמחשב של וואטסאפ.

חידוש נוסף נוגע לסטטוסים: מעתה ניתן להעלות סטטוס ישירות מוואטסאפ ווב, ואף לפרסם אותו אוטומטית גם בפייסבוק ובאינסטגרם. בנוסף נוספה לשונית מדיה שמרכזת במקום אחד תמונות, סרטונים, קישורים ומסמכים מכל השיחות, וכוללת אפשרויות חיפוש ומיון.

גם משתמשי iPad מקבלים שינוי משמעותי. לפי מטא, ניתן כעת לפתוח חשבון וואטסאפ ישירות מה-iPad, בלי לבצע תחילה קישור לטלפון.

השינויים מגיעים גם למסך הרכב באמצעות CarPlay ו-Android Auto. ניתן לקרוא ולהשיב להודעות, לבצע שיחות, לצפות בהיסטוריית השיחות ולגשת לאנשי קשר מועדפים ישירות ממסך הרכב, והעדכונים ימשיכו להגיע למשתמשים בהדרגה.

ולצד כל האפשרויות החדשות שמגיעות למסך הרכב, יש דבר אחד שלא השתנה: סעו בזהירות.