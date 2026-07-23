לפעמים קריירה שלמה מתחילה ברגע שאיש לא יכול היה לתכנן. הרבה לפני שחיים יבין הפך לדמות המזוהה כל כך עם החדשות בישראל, הוא היה סטודנט צעיר בירושלים, שהתפרנס מעבודה כחובש במגן דוד אדום - עד שיום אחד נכנס לקורס עזרה ראשונה אדם שידע לזהות קול.

יום לאחר פטירתו של יבין בגיל 93, חשפה אביטל בנדל סיפור משפחתי לא מוכר על הרגע שבו החלה דרכו ברדיו. את הסיפור תיעדה אמה, ד"ר דינה גורן ז"ל, עורכת החדשות הראשונה בקול ישראל ומחלוצות התקשורת בישראל, בספר הזיכרונות שכתבה בחייה.

הכול מתחיל בירושלים המחולקת של שנת 1956 ובירי מכיוון העמדות הירדניות לעבר מערב העיר. בנדל מספרת כי אחת הנקודות שאליהן נורה הייתה סמטה שבה שכנו מתקני רשות השידור, ובאחד המקרים נפגעו עוברי אורח ואישה אחת נהרגה.

בעקבות הסכנה החליט מנכ"ל רשות השידור לשלוח את העובדים לקורס עזרה ראשונה מרוכז במתקן מד"א במגרש הרוסים. העובדים הגיעו בקבוצות, ובין מי שנשלחו ללמוד כיצד לטפל בנפגעים היה משה חובב, שכיהן אז כראש הקריינים.

כאשר הגיע תורו של חובב לעבור את ההדרכה, המתין לו חובש צעיר ואלמוני בשם חיים יבין, שבאותם ימים עדיין נקרא חיים קלוגר. יבין, שהיה חובש בצבא, הגיע לירושלים כדי ללמוד באוניברסיטה העברית ועבד במשמרות במד"א לפרנסתו.

ואז הגיע הרגע ששינה הכול. יבין החל להסביר לחובב את יסודות העזרה הראשונה - וברגע שפתח את פיו, מי שהיה אמון על קולותיהם של שדרני הרדיו שמע משהו אחר לגמרי.

"משה חובב ישר הכיר שיש לו קול מצוין", מספרת בנדל. לדבריה, חובב אמר לצעיר שמולו: "ברגע שתחליט, אתה תתקבל בברכה כקריין בקול ישראל".

ההצעה לא נשארה באוויר זמן רב. כמה שבועות לאחר מכן החליט יבין להיענות להזמנה והגיע לרדיו, מבלי לדעת שהצעד הזה עומד לשנות את חייו.

זמן קצר לאחר מכן פרצה מלחמת סיני. לדברי בנדל, מערכת החדשות הרחיבה את מספר המהדורות, רבים מהשדרים נקראו לשירות מילואים, ואילו יבין לא גויס. החובש הצעיר, שרק שבועות קודם לכן לימד עזרה ראשונה, מצא את עצמו קורא חלק גדול ממהדורות החדשות וצובר במהירות ניסיון מול המיקרופון.

האירוניה שבסיפור כמעט קולנועית: ירי לעבר ירושלים הוביל לקורס עזרה ראשונה, הקורס הפגיש במקרה בין ראש הקריינים לחובש צעיר, וכמה מילים שאמר אותו חובש הספיקו כדי שחובב יזהה בו את מה שמיליוני ישראלים יכירו בהמשך.

בנדל מספרת כי אמה נהגה לספר לבני המשפחה את האנקדוטה על ראשית דרכו של יבין. "היא פעם סיפרה לנו את זה, 'אתם יודעים בעצם איך הוא נהיה קריין?'", היא נזכרת, ומספרת כי במשפחה ידעו שהכול החל מאותה משמרת במד"א ומהמפגש המקרי עם חובב.

הסיפור מקבל ממד נוסף לנוכח הדברים שסיפר יבין עצמו על אותה תקופה בחייו. לדברי בנדל, היא שמעה אותו מספר כי כשהגיע לירושלים עדיין לא ידע בדיוק מה ירצה לעשות בעתיד. דווקא העבודה הצדדית כחובש זימנה לו את האדם שזיהה את הכלי שהיה איתו כל הזמן - קולו.

וכך, הרבה לפני אולפני הטלוויזיה ולפני שהפך לאחת הדמויות המזוהות עם המסך הישראלי, עמד חיים יבין הצעיר במתקן של מגן דוד אדום בירושלים והדריך קריין בעזרה ראשונה. משה חובב הקשיב לא רק להסבר - אלא לקול שמאחוריו, וזיהה את הפוטנציאל ששינה את מסלול חייו של החובש האלמוני.