תשעה באב: שירה ותפילה במהלך העלייה להר הבית (וידאו: TPS)

יו"ר ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, ג'מאל זחאלקה, טען כי העלייה של אלפי מבקרים להר הבית, ובהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, אינה יוזמה פרטית או מהלך הקשור רק לבן גביר.

לדבריו, מדובר במדיניות ממשלתית מוצהרת שמטרתה להגדיל את מספר המבקרים היהודים ולקבוע עובדות בשטח.

בריאיון לאתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק" אמר זחאלקה, "הבעיה אינה רק בן גביר והמתנחלים, אלא הממשלה ומשטרת ישראל המאפשרות את הפריצות האלה למתחם מסגד אל-אקצא במספרים כאלה ובדרך זו".

הוא ציין שה"פריצה" היום התרחשה על רקע יום תשעה באב, אשר לטענתו מנוצל על ידי ארגוני הר הבית הקיצוניים כדי לחזק את הנרטיב שלהם בנוגע למקום ולחדש את הקריאות להקמת בית המקדש השלישי במקום מסגד אל-אקצא.

זחאלקה האשים את הרשויות הישראליות בפעילות שיטתית והדרגתית לשינוי המצב ההיסטורי והחוקי במסגד אל-אקצא, באמצעות הגדלת מספר המבקרים היהודים, מתן הקלות נוספות ליהודים והכבדת היד על המתפללים המוסלמים.

בהקשר זה הדגיש זחאלקה כי ערביי ישראל ותושבי ירושלים מהווים את קו ההגנה הראשון על מסגד אל-אקצא באמצעות שהייה קבועה במקום, וכי ועדת המעקב העליונה קוראת לציבור המוסלמי לבקר במקום ולתמוך בתושבי ירושלים הערבים.