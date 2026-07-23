נציגי הקהילה היהודית באיראן השתתפו אתמול (רביעי) בכנס רשמי שנערך בטהרן תחת הכותרת "מימוש הבטחת הנקמה", והביעו תמיכה פומבית בביצוע פעולות נקם נגד ישראל וארה"ב בעקבות חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי.

הומיון שמח, נציג הקהילה היהודית בפרלמנט האיראני, תקף בדבריו את מדינות המערב והאשים אותן בנקיטת "סטנדרטים כפולים".

על פי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית "דפא פרס", שמח טען כי המערב שותק מול פגיעה בבכירים ובאזרחים איראנים, בעוד שבמשך שנים הואשמה איראן בתמיכה בטרור.

בנאומו כרך שמח בין ערכי התורה לדרישה לנקמה: "הנקמה בפושעים טמונה בערכים הדתיים, כולל בתורה", אמר. "בתורה מודגש העיקרון של צדק וענישה בהתאם לפשע - עיקרון 'עין תחת עין'.

"הרפובליקה האסלאמית צריכה להבהיר לעולם כי הענישה היא דרישה הנובעת מצדק ומזכויות העמים".

אל הקריאות הצטרף רבה הראשי של הקהילה היהודית באיראן, חכם יונס חמאמי ללה זאר. בדברים שנשא לתקשורת המקומית ציטט הרב את הפסוק מספר במדבר: "ולארץ לא יכופר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו", וטען כי על פי ההלכה "דם שנשפך נמחל רק בשפיכת דמו של הרוצח".

חכם חמאמי קרא לפעול נגד האחראים לחיסול חמינאי, אותו תיאר כ"שיא של חוסר רחמים".

בדבריו ציין כי הוא מעדיף להשתמש במונח "נקמת דם" ולא "נקמה", שכן לטענתו מדובר במונח מדויק יותר המבהיר את הלגיטימיות של המעשה ברמה הבינלאומית.

עוד הוסיף הרב הראשי כי ניסיון הפגיעה בהנהגה האיראנית לא הוביל לפירוק החברה, אלא דווקא לחיזוק הלכידות והאחדות סביב המשטר בטהרן.