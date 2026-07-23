חְלָאלֶם הוא תבשיל פתיתים או אטריות ביתיות מסורתי מהמטבח הטוניסאי, המוגש באופן מסורתי בסעודת מוצאי צום תשעה באב.

המאכל נחשב למנה מנחמת, מזינה וקלה לעיכול לאחר יום של צום, המשלבת פחמימות זמינות עם המון קטניות טעימות.

נשות המשפחה נהגו לשבת יחד בבוקר צום תשעה באב כדי להכין את הבצק ולגלגל ממנו את הפתיתים. את הפתיתים הטריים פיזרו על סדינים או מגשים גדולים והשאירו לייבוש בשמש לאורך כל שעות הצום, כדי שיהיו מוכנים לבישול לקראת הערב. המנה דומה מאוד ל"דוּוִידָה" מהמטבח הטריפוליטאי.

במקור, הפתיתים נעשו מבצק פשוט המבוסס על שילוב של סולת, קמח, מים, קורט מלח ומעט שמן. מגלגלים את הבצק לשרוכים דקים ומוללים עם האצבעות לחתיכות קטנות ומוארכות בצורת גרגירי חיטה (בגודל של כחצי סנטימטר).

הנה מתכון של אלכסיה פארט (@alexiapart_)

כך מסיימים את צום תשעה באב @alexiapart



מצרכים:

שמן זית

4 שיני שום, קצוצות

1 בצל, קצוץ

2 גבעולי סלרי, קצוצים

1 כף פפריקה

3 כפות רסק עגבניות

1 קופסה/צנצנת של עגבניות מרוסקות או חתוכות

מלח ופלפל שחור (לפי הטעם)

½ כפית הריסה

1.5 ליטר מים

½ צרור פטרוזיליה (להשאיר קשור או בגבעולים גדולים)

1 קערה של גרגרי חומוס מבושלים

1 קערה של עדשים מבושלות

300 גרם פסטה חלאלם (פסטה קצרה למרק, ניתנת להחלפה בפתיתים או אטריות קצרות)



אופן ההכנה:

1. טיגון ראשוני: מחממים שמן זית בסיר גדול ומטגנים קלות את השום, הבצל והסלרי הקצוצים.

2. הוספת העגבניות והתבלינים: מוסיפים לסיר את הפפריקה, רסק העגבניות, העגבניות החתוכות, המלח, הפלפל וההריסה. מערבבים ומטגנים יחד במשך דקה-שתיים לפתיחת טעמים.

3. בישול הציר: שופכים פנימה את המים, מוסיפים את צרור הפטרוזיליה, מכסים את הסיר ומבשלים ברתיחה עדינה (על אש בינונית-נמוכה) במשך 45 דקות.

4. הוספת הקטניות: מוסיפים למרק את גרגרי החומוס והעדשים המבושלים, וממשיכים לבשל במשך 20 דקות נוספות ללא מכסה.

5. בישול הפסטה והגשה: מוסיפים את פסטת החלאלם ומבשלים עוד מספר דקות, עד שהפסטה רכה ומבושלת לחלוטין. מוציאים את צרור הפטרוזיליה מהסיר לפני ההגשה. מוסיפים מעט מים חמים במידת הצורך אם המרק סמיך מדי.

💡 טיפ להכנה מראש: אם אתם מכינים את המרק כמה שעות מראש, בשלו את המרק ללא הפסטה. הוסיפו ובשלו את הפסטה רק כמה דקות בודדות לפני ההגשה, כדי שלא תספח את כל נוזלי המרק ותהפוך לבצקית.



💡 טיפ 2 של אמיצים:

רגע לפני ההגשה והלימון מעל, הוסיפו כף גדושה של אריסה טוניסאית.



בהצלחה, בבניין ירושלים ננוחם.



ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית במסעדת ההמבורגרים המשובחת בממילא "ברלין בורגר", מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.