דרמה ועימותים אלימים בליל תשעה באב בלב ירושלים: קבוצת חרדים פרצה אמש (רביעי) לבית המדרש "פתחי עולם" בבירה, והפסיקה בכוח דרשה שמסר הרב אליהו מאיר פייבלזון.

המפגינים התנפלו במילים קשות על הרב בעודו יושב על הרצפה. על פי תיעודים מהמקום, הפורצים החלו לצרוח קריאות גנאי וקללות לעבר הרב.

תוך כדי שתלמידיו ניסו להגן עליו ולהדף אותם אל מחוץ למבנה, התפתחה במקום תגרת ידיים מילולית ופיזית, כשהתוקפים טוענים כי הדרשה מתקיימת בניגוד להוראות רבנים.

האירוע החמור בירושלים אינו בודד. רק לפני שבוע הותקף הרב פייבלזון באופן פיזי במהלך שיעור שמסר במודיעין עילית. עשרות מפגינים צרו על המבנה, ובתיעודים מהזירה נראו צעירים דוחפים את הרב באלימות בעת שניסה למלט את עצמו.

הרב חולץ לבסוף ברכבו, אך המפגינים הקיפו את המכונית ומנעו ממנו לנסוע במשך למעלה משעה.

הרב פייבלזון נחשב לדמות משפיעה ויוצאת דופן במגזר. הוא עומד בראש ישיבה ומשמש כמנהיג רוחני עבור חרדים רבים המשולבים בשוק התעסוקה.

שיעוריו העוסקים במחשבת ישראל, בתנ"ך ובגישה מודרנית יותר, מעוררים זעם רב בקרב גורמים קנאיים וקיצוניים במגזר החרדי, שנלחמים נגד השפעתו.

בקרב תלמידיו וגורמים מתונים במגזר הביעו זעזוע עמוק מהתקריות, וציינו כי התקפה אלימה ושנאת חינם שכזו התרחשה דווקא בליל תשעה באב - היום המציין במסורת את חורבן בית המקדש בשל שנאת חינם.