ראש הממשלה בנימין נתניהו התארח בפודקאסט של איש התקשורת אבי שושן, ובצעד יוצא דופן התייחס בהרחבה ליחסיו עם בתו נועה - שחזרה בתשובה, הפכה לחרדית ומתגוררת בשכונת מאה שערים בירושלים.

לאורך השנים נפוצו שמועות ודיווחים רשמיים למחצה על נתק מוחלט בין השניים, אך נתניהו מיהר להזים את הטענות באופן חד-משמעי והבהיר כי השניים עומדים בקשר.

כשנשאל אם הוא נמצא עמה בקשר, השיב בקצרה "כן", ופירט כי שוחח עימה לאחרונה לפני ככמה שבועות. נתניהו הוסיף כי השניים נפגשים "מעת לעת" ואף חוגגים יחד בחגים, בהתאם לאילוצים הביטחוניים וללוח הזמנים העמוס שלו.

כשנשאל האם נכדיו החרדים מכירים אותו בכלל כסבא שלהם, השיב בחיוב והבהיר כי הם פוגשים אותו בנסיבות משפחתיות.

בתגובה לשאלה מדוע התקשורת מציגה תמונה הפוכה לחלוטין של ניכור ונתק, תקף ראש הממשלה בחריפות: "אני לא יכול להיות אחראי לכל השקרים שמטיפים נגדי. זו פשוט תעשייה של שקרים".

בהמשך הריאיון התייחס נתניהו בפתיחות גם לתהליך החזרה בתשובה של בתו ולמגוריה בלב המעוז החרדי. "זה תהליך שידעתי עליו", סיפר והוסיף כי תמך בהחלטה: "זו בחירה שלה, ודאי שזה עושה לה טוב. היא לא הייתה עושה את זה אם זה לא היה עושה לה טוב".

כשנשאל מדוע העדיף שלא לדבר עליה בפומבי במשך כל השנים הללו, הסביר נתניהו כי מדובר בבקשה מפורשת שלה: "זו בחירה שלה לשמור על פרטיותה. יש במשפחות את הבחירה הזאת. זה לא שהבנים שלי רוצים שאני אדבר עליהם אבל התקשורת מתבייתת עליהם ואז אתה צריך במידת האפשר להגן עליהם, וזה ממש לא קל".