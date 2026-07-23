ראש הממשלה פרסם היום הודעה באנגלית, שבה התייחס לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא סעודיה והסכמי אברהם.

בהודעתו כתב כי "הפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד המשטר הג'נוסיידי בטהרן, והכרעת ציר הטרור של איראן בידי ישראל, יצרו את האפשרות להרחיב את מעגל השלום".

עוד כתב ראש הממשלה כי "כפי שאמר הנשיא טראמפ, הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצה היסטורית קדימה לשלום במזרח התיכון". את הודעתו חתם במילים, "שלום באמצעות עוצמה".

מוקדם יותר היום הודיע טראמפ כי הסכם הגרעין האזרחי המתגבש בין משרד האנרגיה האמריקני לבין סעודיה יאושר רק אם הממלכה תצטרף להסכמי אברהם. לדבריו, ההסכם נוגע לשימושים אזרחיים בלבד ואינו כולל העשרת חומר גרעיני.

אמש הודיעו האמריקנים באופן רשמי על חתימת הסכם שיתוף פעולה עם סעודיה, שבמסגרתו תעניק ארצות הברית סיוע מקיף בפיתוח תוכנית גרעין לצרכים אזרחיים.

לפי הדיווחים, ההסכם יעמוד בתוקף במשך 30 שנה ויאפשר לחברות אמריקניות ללוות ולהקים תחנות כוח גרעיניות בשטח סעודיה.

לצד ההסכם גובש מנגנון פיקוח שיופעל ישירות מול הממשל האמריקני ולא מול הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.