מפקד תחנת אשקלון, סנ"צ אלדד אליאשיב דוברות המשטרה

שוטרי המחוז הדרומי ממשיכים בפעולות חיפוש נרחבות אחר יובל כוגן, בן 4, שנראה לאחרונה הבוקר באזור חוף חופית באשקלון.

בחיפושים משתתפים כוחות משטרת ישראל, המערך האווירי, השיטור הימי, צוללנים מיחידות המתנדבים של המשטרה, מתנדבים וגורמי חירום והצלה נוספים.

מוקדם יותר ביקשה המשטרה את עזרת הציבור באיתורו של יובל כוגן, לאחר שנמסר כי נראה לאחרונה באזור חוף חופית ומאז נעלמו עקבותיו. מהמשטרה נמסר כי הכוחות מבצעים סריקות נרחבות באזור במטרה לאתר את הקטין ולהבטיח את שלומו.

לפי הודעת המשטרה, תיאורו של יובל: מבנה גוף רזה, שיער חום, והוא לבש חולצה ירוקה. החיפושים מתבצעים מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך הפעלת אמצעים מבצעיים שונים וביצוע סריקות לאורך רצועת החוף ובסביבתה.

במשטרה שבים וקוראים לציבור לגלות ערנות. כל היודע דבר על מקום הימצאו של יובל כוגן, או שברשותו מידע שעשוי לסייע באיתורו, מתבקש להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל או לתחנת משטרת אשקלון בטלפון 08-6771440.