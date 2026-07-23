התרגיל שעבד: חברות התשתית המקדמות את פרויקט הרכבת הקלה בירושלים ניצלו אמש (רביעי) את ליל תשעה באב כדי להשלים שלב משמעותי ומורכב בעבודות ברחוב בר אילן - מתחת לאפם של המתנגדים הקיצונים.

בזמן שרבים מתושבי האזור והמפגינים הקבועים שהו בבתי הכנסת באמירת קינות וציון אבל החורבן, נכנסו לרחוב בר אילן עשרות משאיות בטון בשרשרת.

הצוותים ביצעו יציקה רחבת היקף והצליחו להתקדם באופן משמעותי בפרויקט, שנחשב לאחד ממוקדי החיכוך הסוערים והאלימים ביותר בבירה בשנים האחרונות.

בתיעודים מהמקום נראו מתנגדי הרכבת מגיעים לזירה באיחור ניכר, כאשר המשאיות האחרונות כבר סיימו את יציקת הבטון ועזבו את המתחם ללא עימותים.

העבודות ברחוב בר אילן מלוות מזה תקופה ארוכה במחאות סוערות, הצתות ציוד, השחתת תשתיות ועימותים קשים מול המשטרה מצד הזרמים הקיצוניים במגזר, המתנגדים למעבר הרכבת הקלה בלב השכונה.

הפעם, הודות לעיתוי המפתיע ובחסות הצום, הושלם המבצע ההנדסי ללא הפרעות.