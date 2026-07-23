גל ההצתות של בית הקפה "בנדיטה" ברחוב עוזיאל ברמת גן מגיע לנקודת רתיחה: המשטרה פתחה בחקירה מורכבת ומסועפת בעקבות אירוע הצתה שלישי בתוך חודשים ספורים, שהתרחש בשבוע שעבר בעסק המקומי.

לפי החשד במערכת אכיפת החוק, הרקע למעשים הינו זעם של גורמים קיצוניים על כך שבית הקפה פועל בשבת.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראה אדם רעול פנים כשהוא מגיע לפתח העסק, שופך חומר דליק ישירות על הכניסה, מבעיר אש ונמלט מהמקום במהירות.

לבית הקפה נגרם נזק, וכוחות כיבוי אש שהוזעקו לזירה הצליחו להשתלט על הלהבות ומנעו הרס טוטאלי של המבנה.

החקירה הסמויה של חוקרי המשטרה הובילה לזהותם של חברי חוליה מתוחכמת מביתר עילית, ועד כה נעצרו שלושה חשודים: צעירים בני 23 ו-19, לצד קטין בן 16.

על פי המשטרה, החולייה פעלה בחלוקת תפקידים סדורה ומתוכננת היטב - אחד החשודים שימש כנהג המלטות המבצעי, השני תפקד כתצפיתן שהזהיר מפני עוברי אורח או ניידות, והשלישי ביצע בפועל את ההצתה בשטח. במשטרה מעריכים כי לא מדובר ביוזמה פרטית של הצעירים בלבד, אלא במנגנון ממומן.

"דומה שזו חוליה שעבדה בצורה מאורגנת, וקיים חשד כבד שהם קיבלו כספים עבור המשימות שביצעו", ציין גורם במשטרה. כעת בודקים החוקרים מי עומד מאחורי המימון והזמנת ההצתות. מעצרם של החשודים בני ה-23 וה-19 הוארך בבית המשפט עד ליום ראשון, ומעצרו של הקטין בן ה-16 הוארך עד מחר. החקירה נמשכת.