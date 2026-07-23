חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) התייחס אחר הצהריים בשידור חי בערוץ 14 להתפתחויות בזירה מול איראן.

במהלך הריאיון אמר, "כולנו יודעים שאנחנו לקראת מתקפה באיראן - אולי אפילו בסוף השבוע, אלו הערכות".

מוקדם יותר הודיעו מספר עיריות על פתיחת מקלטים, ברקע היערכות להתפתחויות אפשריות. במקביל פרסם משרד הבריאות הודעה שלפיה מערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי הסלמה ביטחונית אפשרית.

המשרד מסר כי הוא מקיים הערכות מצב שוטפות ובוחן באופן רציף את תמונת המצב. עוד נמסר כי היום התקיים דיון של רשות האשפוז העליונה, במטרה לוודא שמערכת הבריאות ערוכה לכל תרחישי ההסלמה, וכי מתקיים שיח שוטף עם כלל בתי החולים וקופות החולים.

עוד הדגיש משרד הבריאות כי הוא פועל בתיאום מלא עם פיקוד העורף, מערכת הביטחון וכלל גורמי מערכת הבריאות, כדי להבטיח את רציפות הטיפול הרפואי ואת המשך מתן המענה לכלל האוכלוסייה בכל תרחיש.

במשרד הוסיפו כי ככל שיידרשו הנחיות או עדכונים לציבור, הם יפורסמו באופן שוטף, וקראו לציבור להתעדכן בהנחיות הגורמים המוסמכים בלבד.