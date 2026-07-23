המוסד הודיע היום (חמישי) כי סוכל ניסיון של מיניסטריון המודיעין האיראני להחדיר חוליה מבצעית לישראל במטרה לפגוע בבכירים ישראלים.

לפי ההודעה ממשרד ראש הממשלה, הסיכול התאפשר בזכות שיתוף פעולה בין המוסד, שב"כ ושירותי מודיעין וביטחון ממספר מדינות.

במוסד מסרו כי בשנים האחרונות מובילים מיניסטריון המודיעין האיראני ומשמרות המהפכה קמפיין טרור נגד יעדים ישראליים ויהודיים ברחבי העולם, ובתקופה האחרונה אף הגבירו את המאמצים לבצע פיגועים בתוך ישראל.

עוד נמסר כי בשנים האחרונות סוכלו עשרות צירי טרור שיוחסו לאיראן, ובשנתיים האחרונות נחשפו גם ניסיונות לגייס אזרחים בישראל לביצוע משימות עבור האויב.

לפי ההודעה, שיטת הפעולה כללה שימוש בתשתיות "פרוקסי" פליליות, שגייסו גורמים בעלי יכולת כניסה לישראל לצורך איסוף מודיעין ובהמשך לביצוע הפיגוע. במסגרת שיתוף הפעולה הבין־לאומי נחשפה תשתית ההפעלה, לצד קציני מיניסטריון המודיעין האיראני שעמדו מאחוריה.

במוסד ציינו כי ת'רות אוזקור, המכונה "פיליפ", שהתגורר בצרפת, גויס להקים חוליה מבצעית המורכבת מאזרחים זרים ולהחדירה לישראל. לפי ההודעה, הוא גויס בידי שני גורמי פרוקסי פליליים, באבא מחו-זאדה חאג'י ג'פאן ("באבכ") ומחמת נדים ייעית ("נדים"), המתגוררים באיראן ופועלים תחת חסות מיניסטריון המודיעין האיראני.

עוד נמסר כי "פיליפ" הגיע מספר פעמים לאיראן, שם נפגש עם מפעיליו וקיבל תשלום עבור קידום המשימות. במסגרת החקירות הבין-לאומיות נחשף גם הקשר בין באבכ ונדים לבין מפעיליהם במיניסטריון המודיעין האיראני, שזוהו כאסדאלה בהזאד אוח'סארי, וחיד מעצומי, מחמד-חסין ד'וקי וחמיד קאסמי.

בהודעה צוין כי בהזאד אוח'סארי היה גורם מרכזי במאמצי מיניסטריון המודיעין האיראני לקדם טרור נגד יעדים ישראליים ויהודיים, וכי הוא חוסל במהלך מלחמת "שאגת הארי".

עוד נמסר כי "פיליפ" גורש מצרפת בעקבות מעורבותו בתכנון פעילות הטרור, בעוד באבכ ונדים ממשיכים לפעול מאיראן ולהוות מושא עניין עבור שירותי מודיעין ברחבי העולם.

במוסד ובשב"כ הדגישו כי ימשיכו לפעול יחד עם שותפיהם בעולם לאיתור ולסיכול פעילויות טרור וריגול נגד אינטרסים ישראליים ויהודיים בישראל ומחוצה לה, ולפעול למיצוי הדין עם כלל המעורבים.