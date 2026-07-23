ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיע לבית החולים לבקר את איתמר כהן, ממייסדי מפעל החוות החקלאיות ביו"ש, שנפצע באורח קשה בפיגוע הדקירה שאירע היום ליד אלון מורה בשומרון.

דגן פגש את כהן לאחר שיצא מחדר הניתוח, כשהוא בהכרה ומדבר, וחיזק אותו ואת בני משפחתו והביע הערכה על עמידתו האיתנה.

במהלך הביקור אמר דגן לכהן, "אנחנו מבטיחים לך שנבנה עוד יותר את השומרון. נחזק את החוות, נבנה מהר יותר את היישוב שאמור לקום כאן, ונחזק את הביטחון. הטרור לא ינצח אותנו. התשובה שלנו תהיה עוד התיישבות, עוד בנייה ועוד ביטחון".

הוא הוסיף: "אנחנו מחבקים את איתמר, את רעייתו שקמה ואת כל המשפחה. עם ישראל כולו מתפלל לרפואתו. ההתיישבות בשומרון חזקה ולא תישבר".

בהמשך שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם דגן בעקבות הפיגועים שאירעו היום בשומרון. הנשיא הביע זעזוע עמוק מהפיגוע, איחל החלמה מהירה ושלמה לאיתמר כהן, חיזוק לרעייתו שקמה ולבני משפחתו, והביע תקווה שכוחות הביטחון יפעלו במהירות למצות את הדין עם המחבלים ולהשיב את הביטחון לאזור. דגן השיב לנשיא כי ההתיישבות בשומרון חזקה ולא תישבר.