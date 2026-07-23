קוזו אוקמוטו, המחבל היפני שהיה ממבצעי הטבח בנמל התעופה לוד בשנת 1972, מת בגיל 78 בביירות, לאחר עשרות שנים שבהן התגורר בלבנון.

על מותו הודיעה החזית העממית לשחרור פלסטין, שמסרה כי הוא מת ברובע הדאחייה בבירת לבנון.

אוקמוטו היה חבר "הצבא האדום היפני" והיחיד מבין שלושת חברי חוליית המחבלים ששרד את מתקפת הטרור בנמל התעופה לוד, כיום נמל התעופה בן גוריון, ב-30 במאי 1972.

שלושת המחבלים הגיעו לישראל בטיסה מרומא, כשהם נושאים עמם כלי נשק שהוסתרו במזוודות. לאחר שנכנסו לאולם הנוסעים שלפו רובים ורימוני יד ופתחו באש לעבר הנוכחים. בטבח נרצחו 24 בני אדם ועשרות נוספים נפצעו. בין הנרצחים היו ישראלים וכן צליינים מפוארטו ריקו.

שני חבריו של אוקמוטו נהרגו במהלך הפיגוע, בעוד הוא נפצע ונתפס בחיים. לאחר מכן הועמד לדין בישראל ונידון לשלושה מאסרי עולם.

אולם אוקמוטו לא נותר בכלא עד סוף ימיו. בשנת 1985, לאחר כ-13 שנות מאסר, הוא שוחרר במסגרת עסקת ג'יבריל, שבה שחררה ישראל יותר מאלף אסירים ומחבלים תמורת שלושה חיילי צה"ל שנפלו בשבי במהלך מלחמת לבנון הראשונה.

לאחר שחרורו עבר אוקמוטו בין כמה מדינות במזרח התיכון ולבסוף השתקע בלבנון. בשנת 1997 נעצר שם יחד עם פעילים נוספים של הצבא האדום היפני בשל עבירות הקשורות למסמכים ואשרות. בעוד חבריו גורשו בהמשך ליפן, לבנון העניקה לאוקמוטו מקלט מדיני והוא נותר במדינה, אף שיפן המשיכה לבקש את הסגרתו.

במשך השנים חי אוקמוטו הרחק מאור הזרקורים, אך שמו שב לכותרות במאי 2022, במלאת 50 שנה לטבח. הוא הופיע אז באופן נדיר באירוע בביירות לציון הפיגוע, כשהוא כבר מבוגר ושברירי. במהלך האירוע הניח זר באנדרטה לזכר חבריו והצטלם לצד תומכי החזית העממית.

מותו בביירות חותם את סיפורו של מי שהיה במשך יותר מחצי מאה אחד השמות המזוהים עם אחת ממתקפות הטרור הקשות והזכורות בתולדות התעופה בישראל.