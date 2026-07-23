אלוף-משנה אשר בנישתי נכנס השבוע לתפקיד מפקד חטיבת החילוץ, במקומו של אלוף-משנה שלומי בן יאיר, ששירת בתפקיד בשנתיים האחרונות וייצא בקרוב ללימודים.

טקס החילופים נערך במחנה "רחבעם" בראשות מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ובהשתתפות מפקדים, חיילים ובני משפחותיהם.

בנישתי, תושב המושב תקומה ובוגר הישיבה התיכונית 'וולפסון' בבאר שבע, פיקד בשנתיים האחרונות על מחוז דרום בפיקוד העורף.

קלפר שיבח את המפקד היוצא ואמר כי בן יאיר "משאיר אחריו חטיבה חזקה, כשירה, מוכנה ונכונה לכל תרחיש ולכל מערכה". הוא פנה למפקד הנכנס ואמר, "אתה מגיע חמוש בכישרון ובניסיון רב, מפקד מקצועי, מבצעי ומשימתי - איש של אנשים".

המפקד היוצא סיכם 22 שנות שירות בחטיבת החילוץ ואמר כי "מאז ועד היום זהו ביתי". הוא הוסיף כי ימשיך לפעול להנצחת חללי החטיבה, ואיחל הצלחה לבנישתי, שלדבריו "מגיע עם כל הכלים והניסיון להוביל את החטיבה קדימה בכל משימה שתידרש לה".

בדבריו בטקס אמר בנישתי כי חטיבת החילוץ חרטה על דגלה את המשפט "בצרה קראת ואחלצך", וציין כי אנשיה פועלים "ללא הבדל דת, גזע ומין, בארץ ובעולם". הוא הוסיף כי גם בימים אלה פועלים לוחמי החטיבה בוונצואלה במסגרת מאמצי הסיוע בעקבות רעידת האדמה.

הוא אמר: "אנו נמצאים בערב תשעה באב, יום שבו, לפני כ-2,000 שנה, חרב בית המקדש ועם ישראל יצא לגלות. בית המקדש, הבית המאחד של העם היהודי, חרב והיה לנקודת מפנה בהיסטוריה שלנו כעם וכאומה. חטיבת החילוץ, שעליה אני מקבל היום את הפיקוד, חרטה על דגלה את המשפט ‘בצרה קראת ואחלצך’, ללא הבדל דת, גזע ומין, בארץ ובעולם. גם ברגעים אלה נמצאים אנשינו בוונצואלה הרחוקה, במאמץ לסייע בעקבות רעידת האדמה. ערכי האחדות והשליחות שמניעים אותנו ימשיכו להוביל אותנו גם בעתיד".

הוא פנה למפקד היוצא ואמר: "שלומי, אחי, אתה מסיים תקופת פיקוד מפוארת על חטיבה ייחודית בצה"ל. עשית זאת בקסם המיוחד שלך, במקצועיות, בצניעות ובגובה העיניים. זכות גדולה נפלה בחלקי לעבור לצידך את כל הגלגולים האפשריים בצה"ל - כקולגה, כפקוד, ומעל הכול כחבר. תודה על חפיפה מעמיקה ומשמעותית. אתה משאיר אחריך חותם עמוק. בשמי ובשם החטיבה כולה - תודה".