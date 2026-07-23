מאות בשירה בכותל המערבי OU

רחבת הכותל המערבי התמלאה עם שקיעת החמה ולקראת צאת צום תשעה באב במאות מתפללים, בהם ראש העיר ירושלים משה ליאון, מנכ"ל OU העולמי הרב ג'וש ג'וזף, מנכ"ל OU ישראל הרב אבי ברמן ומאות חניכי ארגון OU שהגיעו לישראל במסגרת תוכניות הקיץ של הארגון.

לאחר תפילת מנחה פצחו הצעירים בשירה משותפת שסחפה את הנוכחים ברחבת הכותל. לדברי המארגנים, על רקע אירועי השנה החולפת, המלחמה הרב-זירתית והמערכה המשותפת של ארצות הברית וישראל מול איראן, השירה ביטאה את הברית ההדוקה ואחדות הגורל בין ישראל ליהדות ארצות הברית.

גם השנה חולקה בקהילות יהודיות בארץ ובעולם הקינה המיוחדת לתשעה באב, המתארת את אירועי 7 באוקטובר והמלחמה, שחיבר הרב משה האוער ז"ל, מנכ"ל OU העולמי. בקינה נכתב, "מבחוץ תשכל חרב ומחדרים אימות, בבארי ורעים, כפר עזה ושדרות, חללים מוטלים ערומים וערומות".

הרב ג'וש ג'וזף אמר: "לעמוד בלב הפועם והנצחי של העם היהודי דווקא ביום תשעה באב, זוהי תזכורת שהיהדות חיה וקיימת לנצח. בשנה האחרונה הוכח ביתר שאת שאנחנו יחד, פותחים את הלב ומשלבים זרועות יחד למען נצח ישראל. לראות את הנוער שלנו עומד פה בגאווה ובשירה גדולה נותן כוח להמשיך בעשייה למען העם יהודי כולו".

הרב אבי ברמן הוסיף: "במשך עשרות שנים אנחנו זוכים להתכנס כאן בתשעה באב ורואים איך הערבות ההדדית והאהבה בין יהודי לחבירו מנצחות מביאות את הגאולה. באהבת חינם נבנה וניגאל".