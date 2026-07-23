אדם קוט התעורר אתמול (רביעי) במיטתו בביתו בבית שאן לאחר שחש כאב חד בידו. הוא הבחין בשני סימני הכשה מלווים בדם, חשד כי הוכש בידי נחש ארסי והזעיק את צוותי מד"א.

בשיחה עם N12 סיפר, "הרגשתי כאילו משהו דקר אותי. הסתכלתי על היד וראיתי שני סימנים קרובים אחד לשני, עם דם. הרמתי את השמיכה ולא מצאתי כלום, אבל הבנתי שמשהו הכיש אותי". לדבריו, הוא המתין לצוותי הרפואה מחוץ לבית מחשש להישאר בתוכו.

למחרת הזמין בעל הדירה לוכד נחשים, שאיתר את הנחש מסתתר בתוך המיטה שבה ישן קוט. "רק אז הבנתי שזה באמת מה שהכיש אותי", אמר, והוסיף כי אינו יודע כיצד נכנס הנחש לבית, אך העריך כי ייתכן שנכנס דרך דלת או חלון שנותרו פתוחים.

קוט פונה לבית החולים העמק במצב בינוני, שם קיבל טיפול נגד הארס, שהחל כבר במהלך הפינוי באמבולנס. לדבריו, הרופאים עדכנו אותו כי מדובר במקרה מסוכן, וכעת מצבו במגמת שיפור והוא ממשיך להיות תחת מעקב רפואי.

למרות השיפור במצבו, קוט תיאר את התחושות הקשות בעקבות האירוע. "אני בטראומה. המיטה היא המקום שאמור להיות הכי בטוח, ופתאום יש שם נחש. עכשיו אני מפחד ללכת לישון", אמר, וקרא לציבור לגלות ערנות, לנקות את סביבת הבתים ולצמצם מקומות מסתור לנחשים ולעקרבים.