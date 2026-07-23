שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים היום (חמישי) התייעצות ביטחונית בהשתתפות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, זאת ברקע המתיחות מול איראן.

בהתייעצות השתתפו בנוסף מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, מפקד חיל האוויר, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין, ראש אגף התכנון ובניין הכוח, מפקד פיקוד העורף ובכירים נוספים.

בפתח ההתייעצות העביר כ"ץ מסר תקיף כלפי איראן ואמר, "נערכים לכל אפשרות. אם איראן תתקוף את ישראל - היא תספוג מהלומה מוחצת".

גופי מודיעין במערב מעריכים שאיראן עשויה לפתוח ראשונה בפעולה נגד ישראל. חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) התייחס אחר הצהריים להתפתחויות ואמר במהלך ריאיון בערוץ 14: "כולנו יודעים שאנחנו לקראת מתקפה באיראן - אולי אפילו בסוף השבוע, אלו הערכות".

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב בריאיון לחדשות 12 כי הוא שוקל מתקפה מסיבית על איראן. טראמפ אמר לעיתונאי ברק רביד כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו השלכות משמעותיות, והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית.

"אני שוקל מתקפה מסיבית. גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה. אנחנו ערוכים לכך באופן מלא", אמר טראמפ בריאיון הקצר.

הוא הוסיף כי ישראל "תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה", אך הוסיף כי "אנחנו לא צריכים אף אחד" כדי לפתוח במבצע חדש נגד איראן.