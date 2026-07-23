חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת "הדמוקרטים" תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען כי הוא אינו פועל על פי אסטרטגיה ביטחונית או מדינית, אלא על פי אסטרטגיה פוליטית שנועדה, לדבריו, להבטיח את הישרדותו בכל מחיר.

במסר שפרסם בערבית לציבור הערבי בישראל אמר קריב כי לפוליטיקאי מסוג זה אין לגיטימציה להוביל את ישראל לעימות צבאי נוסף.

עוד טען קריב כי נתניהו מוקף בקבוצה "כושלת ומושחתת" של יועצים, שותפיו לקואליציה חסרים כל ריסון עצמי ואחריות, ומעמדו הבינלאומי ויחסיו עם מנהיגי העולם הגיעו לשפל חסר תקדים.

לדבריו, הדיווחים על ההתנשאות והביטחון העצמי המופרז שאפיינו את התייחסותו לתוכנית להפלת המשטר האיראני מלמדים כי הוא אינו בעל היכולת הנדרשת לנהל את ענייני הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.

קריב האשים את נתניהו באחריות להתעצמות כוחה של איראן, ואמר כי הוא מיצה מזמן את האשראי שלו בהובלת סבבי לחימה נוספים, וכי אינו האיש שמסוגל לפרק את התוכנית הגרעינית האיראנית. עם זאת, הדגיש קריב כי אם ישראל תותקף, עומדת לה הזכות המלאה להגנה עצמית.