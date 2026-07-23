משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות עדכן היום (חמישי) את כלל גורמי הביטחון והגורמים הרלוונטיים על פוטנציאל גבוה להסלמה סביב משחק מוקדמות הקונפרנס ליג בין בית"ר ירושלים לא.א.ק לרנקה.

ההתרעה התבססה על ניטור שזיהה קריאות של ארגוני האולטראס המקומיים להתכנסות מאורגנת מחוץ לאצטדיון, לצד אירועי האלימות שאירעו אמש במרכז העיר.

במשרד ציינו כי בהתאם להערכת המצב שנמסרה מוקדם יותר היום, התקבל לפני כשעה דיווח על עימות נוסף בין אוהדים באזור המשחק. לדברי המשרד, האירוע מחזק את הערכת הסיכון שהועברה לגורמים הרלוונטיים.

במשל"ט הלאומי למאבק באנטישמיות הדגישו כי השילוב בין אירועי האלימות שאירעו אמש, הקריאות להתכנסות מאורגנת של ארגוני האולטראס והצפי לצריכת אלכוהול מגביר את הסיכון להתפתחות עימותים נוספים לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מסר כי המשל"ט הלאומי ממשיך בניטור רציף של הזירה לאורך שעות הערב, מעביר עדכונים בזמן אמת לגורמי הביטחון ולשותפים הרלוונטיים, וימשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות.