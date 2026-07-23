המילואימניק בקמפיין של סמוטריץ' ללא קרדיט

חייל מילואים פרסם היום (חמישי) סרטון תמיכה בשר האוצר בצלאל סמוטריץ', שצולם על רקע רצועת עזה כשהוא לבוש מדים.

בסרטון אמר, "אנחנו כאן בשטח, מכינים את השטח להתיישבות - אלי סיני, דוגית. בשביל המילואימניקים, בשביל הביטחון, בשביל ההתיישבות - כן סמוטריץ'".

בעקבות פרסום הסרטון הודיע דובר צה"ל כי החייל יועמד לדין משמעתי. בצה"ל הדגישו כי מדובר בהתנהלות המנוגדת לפקודות הצבא.

בהודעת דובר צה"ל נמסר, "התנהגות החייל עומדת בניגוד מוחלט לפקודות צה"ל. על פי הפקודות, אסורה התבטאות פוליטית של חיילים בסדיר ובמילואים, במיוחד על מדים. האירוע מצוי בטיפול ומשרת המילואים יישפט בהקדם".