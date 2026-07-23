מגישת חדשות 12 אלמז מנגיסטו עוררה סערה לאחר שטענה במהלך שידור כי עליית יהודים להר הבית היא מעשה מפלג.

מנגיסטו אמרה, "בזמן שאנחנו מדברים, היום בתשעה באב, אז גם השר בן גביר וגם חבר הכנסת עמית הלוי, הם פשוט מגיעים להר הבית עם דגלי ישראל, על רקע כיפת הסלע, שרים את 'התקווה'. נראה שתמיד יש מי שיצוץ וינסה שוב לפלג".

הרב מנחם קלמנזון, חתן פרס ישראל, השיב לדבריה ואמר, "למה זה לפלג? פה אני לא מסכים איתך. זה בעיניי מראות שמחים, בהחלט יש מקום ליהודים להתפלל גם בהר הבית, אני לא רואה בזה שום בעיה".

בהמשך הוסיף הרב קלמנזון, "גם לפי הלכה צריך לדעת, אין שום סתירה בין תפילה של יהודים למוסלמים בהר הבית. לא אמורה להיות בעיה. כשמדברים על מקדש וגאולת ירושלים, צריך לזכור על מה מדובר. ירושלים אמורה להיות מקום שפנוי לכל העמים, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים".