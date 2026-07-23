הענישו על כר הדשא. לאחר שאוהדיה הותקפו בקפריסין, בית"ר ירושלים ניצחה הערב (חמישי) את א.א.ק לרנקה הקפריסאית במשחק הראשון ביניהן במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג.

בצל אירועי האלימות בהם הותקפו אוהדיהם, השחקנים הירושלמים שעל כר הדשא לא הצליחו לבלוט יתר על המידה והיו לא רחוקים מלספוג שני שערים לפחות במהלך המחצית הראשונה.

במחצית השניה היכולת השתפרה מעט ובדקה ה-77 הצליחה בית"ר לסחוט כרטיס אדום ודווקא בלמה, בריאן קרבאלי כבש לזכותה בבעיטה חופשית מחוץ לרחבה.

זה הספיק לבית"ר בשביל להשיג מקדמה חשובה לקראת משחק הגומלין ומל הקפריסאים שיתקיים בשבוע הבא באצטדיון הביתי הזמני שברומניה, מקום בו תארח בית"ר את משחקיה האירופיים בשל המצב הביטחוני במדינה.

אחרי שהפסידה בדו-קרב פנדלים לפני חמישה ימים מול הפועל ת"א במשחק האירופיות, בית"ר פותחת את המסע האירופי ברגל ימין כשהיא משיגה מקדמה חשובה בדרך אולי להעפלה לשלב הבא.

לרנקה שבעונה שעברה הגיעה עד לשמינית גמר הקונפרנס-ליג אז הודחה על ידי הזוכה, קריסטל פאלאס, עשויה למצוא את עצמה כבר בשלב מוקדם מחוץ למפעל האירופי השלישי בחשיבותו. מחיר האלימות אם תרצו.